Obres
Euses busca alternatives a la Tabacalera per a l’inici del curs universitari 2026-2027
S’estan cercant altres llocs on poder impartir les classes en cas que la rehabilitació del mòdul 5 no s’enllesteixi a temps
El futur centre universitari de la Tabacalera podria no estar llest per a l’inici del curs acadèmic 2026-27. Per aquest motiu, segons ha avançat TAC12 i ha confirmat el Diari Més, l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (Euses) —promotora del projecte— ha començat a buscar espais alternatius on poder impartir les classes fins que el nou equipament estigui operatiu.
A finals de setembre, van finalitzar les prospeccions arqueològiques al mòdul 5 de l’antiga fàbrica de tabacs on es construirà el centre educatiu. Els treballs d’excavació, liderats per dos arqueòlegs que han comptat amb el suport de l’empresa Rècop Restauracions Arquitectòniques, han permès trobar uns 5.500 fragments de ceràmica pertanyents a 600 objectes diferents de context religiós i també domèstic. Cal recordar que l’edifici es troba a tocar de la Necròpolis.
La descoberta d’aquesta abundant troballa podria alentir tots els tràmits administratius previs a l’inici de les obres de rehabilitació per la seva complexitat. De fet, ara Euses està pendent de rebre l’autorització per part de la Generalitat de Catalunya per procedir amb els estudis geotècnics, que serviran per veure si cal reforçar els fonaments de l’edifici actual abans de la seva remodelació. Serà el darrer pas abans de poder tancar el projecte executiu, que haurà de ser aprovat tant pels tècnics de l’Ajuntament de Tarragona i el ple municipal com per la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural.
Així doncs, queda encara un llarg camí per recórrer abans de poder iniciar la remodelació integral de l’edifici, que s’allargarà durant un any i mig i es dividirà en dues fases. La primera inclou l’adequació dels dos pisos inferiors, on hi haurà la secretaria, la biblioteca, el menjador, aules i zones comunes. Un cop es finalitzi aquesta part, ja es podrà posar en marxa el centre. Pel que fa a la segona fase, que afecta les dues plantes superiors, on es crearan més aules, es podrà compaginar amb l’activitat diària de la universitat.
Tot i que la idea inicial d’Euses era iniciar el curs 2026-27 a la Tabacalera, sembla complicat que el gruix dels treballs pugui estar enllestit abans del setembre de l’any vinent. Davant d’aquest escenari, ja s’estan mirant altres llocs on poder impartir el grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de forma provisional, en cas que sigui necessari. «Seria una alternativa en el supòsit que no poguéssim començar», explicava a TAC12 Ferran Thomas, gerent d’Euses Terres de l’Ebre, qui apuntava que «s’hauria de demanar evidentment a totes les parts implicades que donint el vistiplau».
Començar amb 40 alumnes
La previsió és que, en aquest curs d’estrena, la nova universitat privada adscrita a la URV aculli 40 estudiants i, en els pròxims anys, s’acabi superant els 120 alumnes. El mòdul 5 de l’antiga fàbrica de tabacs comprèn una superfície de 2.864,40 metres quadrats. La seva remodelació suposarà una inversió total d’uns 3,6 milions d’euros, que aniran a càrrec de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport. L’Ajuntament li ha cedit aquest edifici per un termini de 40 anys i un cànon anual de 212.300 euros a partir del 20è any. Finalitzat aquest període, les instal·lacions passaran a ser de titularitat municipal.