Política
Els Comuns volen blindar l'exclusió d'Israel al Tour de França 2026, amb una sortida des de Tarragona
El grup insisteix en que l’esport no pot ser aliè a la realitat política i humanitària global
El grup parlamentari En Comú Podem portarà al debat de política general una proposta per impedir la participació d’equips israelians en esdeveniments culturals i esportius que es celebrin a Catalunya, entre ells l’etapa del Tour de França que tindrà sortida a Tarragona el 2026.
Segons els Comuns, davant el genocidi que viu el poble palestí, Catalunya no hauria de ser un escenari de normalització institucional ni esportiva amb Israel mentre es vulnerin greument els drets humans. La proposta insta el Govern de la Generalitat a iniciar les gestions necessàries amb els organitzadors del Tour i amb les federacions esportives internacionals per evitar la presència d’equips o ciclistes israelians.
El mateix grup ha celebrat el canvi de nom i identitat de l’equip Israel Premier-Tech, resultat de la pressió ciutadana, i han anunciat que estaran vigilants davant futurs casos per evitar el que qualifiquen de “blanquejament d’un genocidi”.
El diputat tarragoní al Congrés, Fèlix Alonso, ha subratllat que Tarragona i el Camp de Tarragona “no poden quedar-se a la vorera incorrecta de la història” i ha recordat que hi ha precedents recents, com la suspensió d’equips russos i bielorussos per l’UCI a partir de març de 2022, després de l’inici de la guerra a Ucraïna.
Per la seva banda, el portaveu d’En Comú Podem a l’Ajuntament de Tarragona, Jordi Collado, ha afirmat que “no podem permetre que el llegat de Tàrraco serveixi per blanquejar Netanyahu” i ha destacat que els veïns de Tarragona no admetrien “cap blanqueig d’un estat genocida”. Collado ha recordat que la ciutat manté un compromís continu amb la cooperació i les causes solidàries, com l’Open Arms, i ha insistit que “si es va excloure Rússia, no hi ha cap excusa per no fer-ho amb Israel”.