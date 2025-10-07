Policial
Detingudes dues persones durant el cap de setmana a Tarragona per tràfic de drogues
Es tracta de dos joves un de 23 anys i un altre de 18 anys
La Guàrdia Urbana de Tarragona va detenir la matinada de dissante un home de 23 anys acusat d’un delicte contra la salut pública, per tràfic de drogues. Cap a les 3 h, uns agents de la Unitat Policial de Reforç i Proximitat (UPRP) que estaven patrullant per l’avinguda de Catalunya, la zona del Camp de Mart, van observar com un grup de persones, que estaven asseguts al parc, en adonar-se de la presència es van aixecar i van intentar marxar per esquivar a la patrulla.
Abans que els interceptessin, el detingut va llençar una bossa per intentar amagar el que portava. El gest no va passar desapercebut pels agents i van recuperar la bossa. Un cop interceptats, van procedir a la seva identificació i escorcoll.
En el moment de l’escorcoll, l’individu que havia llençat la bossa estava molt neguitós i va intentar escapolir-se sense èxit. De l’interior de la bossa negra, de la roba que duia i d’una bossa bandolera (tipus ronyonera) que portava, es van trobar diferents bossetes de plàstic transparent amb una substància en forma de pols de color rosa i una bosseta de plàstic transparent amb substàncies estupefaents en forma de pastilles -presumptament tot seria tusi (cocaïna rosa sintètica)-, una bossa amb altres pastilles en forma d’estrella, 415 euros fraccionats en bitllets i bossetes transparents buides de plàstic per al presumpte empaquetat i distribució de substàncies estupefaents.
A la resta de persones, se les va denunciar administrativament per tinença de substàncies estupefaents, les quals coincidien plenament amb el format de les bosses que portava el detingut a sobre.
El pesatge de les substàncies intervingudes és de 13,62 g de marihuana, 2,46 g de cocaïna sintètica (tusi) en pols i 7,68 g en pastilles i 2,13 g d’unes substàncies de naturalesa desconeguda. A banda, durant l'escorcoll de seguretat previ a l'entrada a garjoles es va trobar una altra bosseta de plàstic amb 0,43 g d’una substància rosa en pols, com la resta. Per tot plegat, l’home de 23 anys, a qui ja li consta un antecedent per tràfic de drogues, va ser detingut per un delicte contra la salut pública.
Detenció a la plaça Jacint Verdaguer
Per altra banda, la policia tarragonina va detenir la matinada de diumenge un individu com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Els fets van passar cap a les 1.40 h, quan una patrulla que es trobava fent patrullatge preventiu a la zona d'oci nocturn, concretament a la plaça Jacint Verdaguer, va detectar una forta olor de marihuana que provenia d’un grup de persones que estaven assegudes a un banc.
Després d’identificar-los, els agents els van escorcollar i a una persona li van trobar substàncies estupefaents a una butxaca lateral esquerra del pantaló. Es tractava d’una bossa amb vuit pastilles de color rosa amb forma de diamant, que presumptament seria èxtasis, amb un pes de 3,72 g. Per aquest motiu, el noi de 18 anys, va ser detingut.
Una altra de les persones que hi havia en aquest grup va ser denunciada per tinença de substàncies estupefaents.