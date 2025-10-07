Neteja
Convoquen una manifestació per reclamar una Tarragona «neta» el pròxim 15 de novembre
L’Ajuntament contractarà auditors per a controlar la transició entre FCC i Urbaser
La Plataforma per una Tarragona Neta i la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona han convocat una manifestació pel pròxim 15 de novembre. La neteja continua sent una preocupació entre els tarragonins, mentre l’Ajuntament prepara tot perquè es notin les millores a partir del novembre, quan entrarà en funcionament el nou contracte de la neteja, a càrrec d’Urbaser.
Les dues entitats també presentaran una moció al consistori on reclamen millores al servei de neteja arreu de la ciutat. «La ciutat necessita una resposta ferma, coordinada i sostinguda, que combini més recursos, més control, més civisme i més transparència. I, sobretot, una actuació per a tota Tarragona, tant al centre com als barris, garantint els mateixos estàndards de neteja i desinfecció a tota la ciutat, sense diferències ni zones oblidades», exposen al document. A més, la Plataforma ha demanat reobrir l’expedient que va reclamar al Síndic de Greuges per la situació amb la neteja a la ciutat. L’entitat pública hi ha accedit. L’entitat reclamava que un tècnic del Síndic visités Tarragona i comprovés les seves queixes i reclamacions.
Més enllà, una zona on creixen les crítiques amb els serveis de la neteja és Sant Pere i Sant Pau. Concretament a la zona dels Blocs Uruguai, davant el col·legi Marcel·lí Domingo, i els blocs Sardenya.
Queixes a SPiSP
«És una zona que des de fa un temps està molt bruta i abandonada. Si el centre de la ciutat està brut, els barris estem encara més deixats», expressa la Carme, veïna dels blocs. «Molts cops no pots llençar la brossa perquè els contenidors estan plens. Sant Pere i Sant Pau és el barri més abandonat de Tarragona», explica el Ramón González, un altre veí. «Tot està molt brut i no s’ha de ser incívic. Ara bé, molts contenidors van amb el peu i persones amb mobilitat reduïda com jo no els podem utilitzar», explica la Sonia Moscoso, veïna que va en cadira de rodes. Molts pares es queixen que la pudor dels contenidors entra a les aules de l’escola. «Fa fàstic», denuncien.
Uns canvis i millores que l’Ajuntament espera satisfer un cop entri la nova empresa encarregada del servei. De fet, la manifestació se celebrarà pocs dies després que el nou contracte entri en funcionament.
«Transició ordenada»
De fet, el consistori tarragoní treballa des de fa mesos en aconseguir una «transició ordenada» entre les dues empreses de la brossa: FCC i Urbaser. En aquest sentit, l’Ajuntament ha licitat un contracte per a contractar auditors que controlin el procés de canvi entre les companyies. «La complexitat tècnica i econòmica d’aquest tipus de contractes, així com la multiplicitat d’actius, personal i processos implicats en la transició, fa necessari reforçar les tasques de control que exerceix la Intervenció Municipal», explica el consistori a l’informe justificatiu. El pressupost de la licitació és de 17.968,50 euros amb IVA.