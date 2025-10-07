Mobilitat
«Complet»: El pàrquing Torroja fa tres mesos que arriba al ple cada dia
L’espai també es va omplir durant la gran setmana de les festes de Santa Tecla
L’aparcament del passeig Torroja acumula tres mesos totalment ple diàriament. Els tarragonins i els visitants de fora de la ciutat ja coneixen l’espai i el canvi tarifari i les xifres mostren que s’utilitza i molt. Segons dades de l’Empresa Municipal de Transports als mesos de juliol, agost i setembre diàriament s’ha arribat al 100% d’ocupació. Per posar-ho en comparació, les ocupacions màximes a les quals s’arribaven en aquests mesos l’any passat eren del 70 o el 80%. Pel que fa a la mitjana de totes les hores, el pàrquing se situa en les 50 places actualment. Fa un any, eren només una vintena de vehicles de mitjana a l’aparcament.
Sonia Orts, presidenta de l’EMT, ja va defensar el canvi de tarifa a un euro com una iniciativa «pensada amb responsabilitat per garantir l’estabilitat dels Fons Next Generation». Segons Orts, l’objectiu del nou model tarifari és «millorar la mobilitat i facilitar el dia a dia dels veïns i veïnes de la Part Alta», a més de «garantir una rotació raonable i afavorir que tothom, visqui on visqui, tingui una alternativa accessible i assequible per accedir a la Part Alta». Una situació que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya va alertar, ja que consideraven que les tarifes que s’aplicaven no eren les correctes i que, si no s’arribava a un mínim d’ocupació, hi havia risc de perdre la subvenció europea que va fer possible l’ampliació de l’espai.
La presidenta de l’EMT ha destacat que la iniciativa busca «donar valor a l’aparcament Torroja com a infraestructura estratègica per a la mobilitat del centre històric, reduir la pressió de vehicles als carrers i millorar la convivència entre vianants i cotxes». Els treballs d’ampliació de l’aparcament van tenir un cost de gairebé 1,8 milions d’euros, dels quals 1,2 van ser provinents dels fons europeus.
Amb tot, els altres aparcaments municipals de Tarragona també tenen molts pretendents. Un també a la Part Alta com és el de Saavedra té una extensa llista d’espera per aconseguir-hi una plaça. L’aparcament a la plaça Imperial Tàrraco també és un dels més sol·licitats.
El cas de Bastos
Un aparcament municipal que fa mesos que viu una situació inusual és el de Francesc Bastos. L’espai es va tancar perquè s’havia de desmuntar la part superior, els treballs es van allargar i el pàrquing i els seus abonats encara no han tornat a la normalitat. Des del pla polític també s’ha posat sobre la taula en diverses ocasions ubicar-hi el CAP Jaume I.
Més enllà, els aparcaments de Catalunya i Lluís Companys també tenen cua per aconseguir-hi una plaça, tot i que l’espera és més curta. Amb tot, l’Ajuntament ofereix uns 1.500 abonaments.