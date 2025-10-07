Societat
El COFT organitza una xerrada a Tarragona per parlar de la donació d'òrgans
Professionals i pacients donaran el seu testimoni aquest dimecres 8 d’octubre a les 16 h al Col·legi de Farmacèutics de Tarragona
Els professionals dels centres d’atenció primària tenen un rol clau en la promoció de les donacions d’òrgans: sovint són el primer contacte que el pacient té amb el sistema sanitari i, per tant, el seu paper és essencial a l’hora de conscienciar-lo de la importància de fer-se donant i contribuir a salvar la vida de moltes persones.
Per posar en valor la tasca del personal sanitari de la primària en aquest àmbit, la Regió Sanitària Camp de Tarragona i l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) organitzen aquest dimecres 8 d’octubre a Tarragona la xerrada Donar vida des de la primària. Serà a les 16 h al Col·legi de Farmacèutics i comptarà amb la participació de professionals, testimonis de persones trasplantades i representants d’ambdues institucions.
En aquesta xerrada es posaran en comú bones pràctiques en aquest àmbit alhora que es reflexionarà sobre les millores a introduir de cara a aquests processos vitals i a la gestió de les emocions que se’n deriven. La xerrada també està oberta a la ciutadania en general.
Els trasplantaments a Tarragona
A la Regió Sanitària Camp de Tarragona, 43 persones s’han sotmès el que portem d’any a una operació de trasplantament per rebre un òrgan (la majoria d’aquests pacients, un total de 30, són trasplantats de ronyó; 9 són trasplantats hepàtics; 3, pulmonars i 1, cardíac). Els trasplantaments han estat possible gràcies a la solidaritat i a la generositat de les persones que s’han fet donants.
El personal sanitari de la primària té un paper important en la donació d’òrgans: poden resoldre dubtes als pacients; oferir informació per deconstruir falses creences i, en el cas de les persones trasplantades, s’encarreguen de fer el seguiment de les cures necessàries.
Catalunya manté una de les taxes de trasplantaments més altes del món, amb 165 trasplantaments per milió de població. El 2024 va tancar amb un total de 1.345 trasplantaments d’òrgans realitzats, amb una mitjana de 3,7 intervencions al dia.