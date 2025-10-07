Cultura
El cicle de cultura Escenari Viu torna als centres cívics de Tarragona
El monòleg 'Aquí y Ahora' de Raúl Alcaraz obrirà la programació el pròxim 17 d’octubre
Torna el cicle de cultura de prop Escenari Viu a la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona. La proposta arrenca el pròxim 17 d’octubre i ofereix una dotzena d’espectacles gratuïts de teatre, circ, monòlegs i dansa. Els espectacles tindran lloc als Centres Cívics Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador, Bonavista i Torreforta.
El monòleg Aquí y Ahora de Raúl Alcaraz obrirà la programació el pròxim 17 d’octubre i, entre la resta d’actuacions, destaquen les obres Hermafrodites a cavall o la rebel·lió del desig, emmarcada el 27 d’octubre per commemorar el Dia de la Visibilitat Intersex; Welcome, un espectacle de clown íntegrament en llengua de signes; i No solo duelen los golpes, un monòleg amb pinzellades d’autoficció que tracta les violències masclistes.
Les inscripcions, gratuïtes, es poden fer a través d’aquest ENLLAÇ del web municipal, en el qual també es pot consultar tota la informació sobre el cicle.