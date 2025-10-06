Municipal
El Vinyet tindrà un sistema d’alerta per inundacions als càmpings de Tamarit
L’Ajuntament encarrega un Pla d’adaptació al canvi climàtic d’aquesta zona per a ús ecoturístic
L’Ajuntament de Tarragona ha licitat la redacció d’un Pla d’adaptació al canvi climàtic de la Plana del Vinyet i la platja de Tamarit per al seu ús ecoturístic. Aquest full de ruta inclourà, entre altres, el disseny i valoració de sistemes d’alerta primerenca davant del risc d’inundacions. Aquesta eina permetrà avisar els càmpings de la zona i puguin prendre mesures amb temps.
Segons la memòria justificativa del contracte, la zona on es vol actuar constitueix «una de les principals destinacions vacacionals del municipi de Tarragona, on conviuen fins a tres importants allotjaments de tipus càmping». Aquestes instal·lacions, que s’ubiquen al marge dret del riu Gaià, es troben «dins d’una zona de risc potencial d’inundació costanera i fluvial», segons els estudis elaborats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
Amb la implantació d’aquest sistema d’alertes, l’objectiu és «preveure el moment, abast i criteris d’actuació enfront possibles situacions de perill» en aquest sector. L’empresa adjudicatària haurà de valorar si és adient col·locar també sensors i altres elements de monitoratge, transmissió de dades i difusió d’avisos; i haurà de fer una estimació econòmica del que costaria tota la instal·lació. Les mesures proposades hauran de ser «coherents» amb els plans de Protecció Civil i els plans especials vigents tant a nivell local com autonòmic o estatal.
Punt de trobada
L’entorn de la desembocadura del Gaià ha esdevingut un «punt de trobada entre els interessos del desenvolupament social i econòmic i els de protecció del medi ambient en el marc de l’emergència climàtica». A la banda dreta del riu hi ha els càmpings i, a l’altra, la Plana del Vinyet, que constitueix «un dels últims sectors estratègics per a la conservació del patrimoni i valors paisatgístics, naturals, socials i culturals dels ambients litorals mediterranis amb influència fluvial de Catalunya».
El 2021, la Generalitat va formalitzar la compra de més del 80% de la superfície per blindar la seva preservació i, des del passat mes d’abril, està impulsant la seva renaturalització. Aquesta intervenció es complementarà amb les actuacions que es defineixin en el nou Pla d’adaptació al canvi climàtic que vol elaborar l’Ajuntament. Aquest inclourà accions per a mitigar les vulnerabilitats, riscos i possibles impactes previstos tant en el medi com en l’activitat turística. Una de les prioritats serà «potenciar els hàbitats naturals com a elements d’increment de la resiliència climàtica de la zona».
D’altra banda, s’elaborarà un document estratègic amb actuacions mesures i recomanacions que promoguin un model turístic «sostenible» que garanteixi «la màxima preservació i ús racional del medi i els recursos nacionals». La redacció d’aquest pla, que costarà 29.693,06 euros (IVA inclòs) s’emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació Tarragona entre blau i verd, un projecte finançat amb fons europeus Next Generation.