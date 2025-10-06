Dansa
Tarragona es vesteix de flamenc aquesta setmana
Des d’avui i fins diumenge el Festival Sona Flamenc proposa un ventall de propostes des del món local fins a grans noms d’aquest art
Aquesta tarda arrenca la 7a edició del Festival Sona Flamenc amb un duet català, Pere Martínez i Pau Domènech; aquest primer considerat un dels cantaors catalans més inquiets i amb major projecció del moment i el segon, Domènech, un guitarrista tarragoní. Aquest començament tan prometedor serà a les 19h a la Capsa de Música, com a acte inaugural del festival.
Cada dia el certamen oferirà una proposta diferent, que lliga alhora la implicació de les institucions i les entitats de la ciutat. Son 24 actes durant una setmana, amb espectacles destacats com el concert d’Estrella Morente & Rafael Riqueni, així com Yoel Vargas, Maruja Limón o ZA! + Perrate, entre d’altres.
Una de les novetats a destacar és el projecte de mediació que s’ha dut a terme amb el Taller de Músics, que vol ser una radiografia del sector del flamenc a la ciutat, per tal d’aconseguir una major implicació i que ja compta amb diversos noms per aquesta edició i les futures; així com la mediació amb entitats, que ha aportat al certamen les activitats participatives, com la Trobada d’Escoles i entitats i la flashmob, al llarg de tot el cap de setmana.
D’entre els espectacles més destacats hi ha el d'Estrella Morente & Rafael Riqueni, el dissabte al Teatre Tarragona; però també el gran bailaor tarragoní Yoel Vargas, que será divendres també al Teatre amb Óbito. Altres propostes com la de la Sala Zero amb ZA! + Perrate: Jolifanto o Neus Plana amb Con-Fusión Project 12.12 al Teatre Magatzem el dimecres, son algunes de les perles d’aquest festival.
El flamenc es mourà també per la Rambla de Ponent de Campclar el dimarts a la tarda amb Sara Sambola i Aleix Bové i a Torreforta aquella mateixa tarda, hi haurà la Cia. Beatriz Higueras: Raíces. L’endemà dimecres el centre cívic de Sant Pere i Sant Pau acollirà una classe oberta amb Adelaida Guerrero i dijous al de Bonavista, una classe oberta de David Cano.
El darrer espectacle del festival serà diumenge a les 19h a l’Auditori de la Diputació de Tarragona. Serà la projecció del documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés, òpera prima de C. Tangana, on explora la gravació de l’àlbum de Yerai Cortés, guitarrista flamenc, membre de la família Cortés, respectat tant pels tradicionalistes com pels més renovadors i avantguardistes d’aquest gènere.