Societat
L'actuació al Bosc de la Marquesa, menció especial a la gala de Viles Florides
Tarragona també manté les tres flors d’honor
Tarragona ha estat reconeguda aquest divendres a la 14a Gala de Viles Florides de Catalunya, celebrada al Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages. En concret, ha rebut una menció especial per les seves actuacions de preservació i restauració del Bosc de la Marquesa i el seu entorn, la instal·lació de panells informatius i la delimitació de les zones de pas.
A banda d’aquesta distinció especial, Tarragona ha mantingut en aquesta gala les tres flors d’honor que el jurat de Viles Florides va atorgar a la ciutat ara fa 4 anys, i que reconeix la seva implicació en el foment del verd urbà i la transformació dels seus espais públics com a instruments clau en la lluita contra el canvi climàtic i el benestar de la ciutadania.
A la gala, presidida pel conseller d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, van assistir i recollir els premis atorgats a Tarragona el conseller de Medi Ambient i Espai Públic de l’Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro; i la consellera delegada específica en relació a la promoció i consolidació de Tarragona com a Vila Florida, Elvira Vidal.