Diari Més

Societat

L'actuació al Bosc de la Marquesa, menció especial a la gala de Viles Florides

Tarragona també manté les tres flors d’honor

Un instant de la gala Viles Florides.

Un instant de la gala Viles Florides.Cedida

Redacció Redacció
Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Tarragona ha estat reconeguda aquest divendres a la 14a Gala de Viles Florides de Catalunya, celebrada al Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages. En concret, ha rebut una menció especial per les seves actuacions de preservació i restauració del Bosc de la Marquesa i el seu entorn, la instal·lació de panells informatius i la delimitació de les zones de pas.

A banda d’aquesta distinció especial, Tarragona ha mantingut en aquesta gala les tres flors d’honor que el jurat de Viles Florides va atorgar a la ciutat ara fa 4 anys, i que reconeix la seva implicació en el foment del verd urbà i la transformació dels seus espais públics com a instruments clau en la lluita contra el canvi climàtic i el benestar de la ciutadania.

A la gala, presidida pel conseller d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, van assistir i recollir els premis atorgats a Tarragona el conseller de Medi Ambient i Espai Públic de l’Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro; i la consellera delegada específica en relació a la promoció i consolidació de Tarragona com a Vila Florida, Elvira Vidal.

tracking