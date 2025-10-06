Societat
Tarragona rep els cònsols de més de 30 països en el marc de la celebració dels 25 anys com a Patrimoni Mundial
Els representants visiten els principals monuments de la Part Alta, com la volta del Pallol i el Passeig Arqueològic
Tarragona ha acollit aquest dilluns una visita institucional de gran simbolisme internacional amb motiu del 25è aniversari de la declaració del conjunt arqueològic de Tarraco com a Patrimoni Mundial per la UNESCO. Més de 30 cònsols i representants consulars de països d’Europa, Amèrica, Àsia i l’Àfrica han recorregut els principals espais patrimonials de la Part Alta, en un acte organitzat per l’Ajuntament i acompanyat per autoritats autonòmiques i estatals.
L’alcalde Rubén Viñuales ha donat la benvinguda als assistents destacant el paper de la ciutat com “un viatge en el temps” que ara es presenta al món, i ha fet una crida als diplomàtics perquè es converteixin en ambaixadors de Tarragona als seus respectius països. Durant el recorregut, els convidats han visitat llocs emblemàtics com la Volta del Pallol, el Passeig Arqueològic, les muralles romanes i la sala del sarcòfag d'Hipòlit al Pretori.
El delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, ha aprofitat la jornada per reafirmar el posicionament de Tarragona com “el segon gran pol econòmic, cultural i turístic de Catalunya”, esmentant infraestructures clau com el port, l’aeroport de Reus i el complex petroquímic. Prieto ha recordat la inversió de 20 milions d’euros per a la futura biblioteca pública a la Tabacalera i uns altres 19 milions per a projectes museogràfics vinculats al patrimoni romà.
La jornada ha servit també per posar de relleu la cooperació institucional entre l’Estat, la Generalitat i l’Ajuntament per protegir i projectar el llegat de Tarraco. La posada en marxa del Consorci per a la Gestió del Patrimoni Romà, prevista per a 2027, es presenta com una eina clau per a canalitzar aquestes inversions. En paraules del delegat Prieto, “Tarragona està de moda, i ho està perquè ha sabut cuidar la seva història i projectar-la cap al futur”.