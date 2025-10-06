Societat
Tarragona celebra el centenari de les Festes del Roser
Enguany, el programa d’actes s’ha ampliat fins al 12 d’octubre
Tarragona celebra aquests dies una altra gran fita del seu patrimoni. Les Festes del Roser de la Part Alta arriben enguany al seu centenar d’edicions i ho fan amb un gran programa d’actes, que s’allarga excepcionalment fins al 12 d’octubre.
El gruix de la celebració va arrencar divendres amb gegants, gegantons, gralles, pubilles i damisel·les que van omplir de color i festa els carrers de la Part Alta. Enguany, el pregó va anar a càrrec d’Imma Teixell, que va reivindicar el paper de les festes i el seu patrimoni. També es va homenatjar els perpetuadors de les festes, entre els quals hi havia comerços, veïns i entitats del barri.
Dissabte va arribar el torn pels vermuts musicals i els sopars de germanor, amb ball d’orquestra a la plaça del Fòrum i també el tradicional Ball del Ram. Ahir diumenge es va celebrar la missa solemne i la processó en honor a la Mare de Déu del Roser. En acabar, es va organitzar una fideuada popular. La jornada va acabar amb havaneres a la plaça de les Cols.
Un dels actes destacats és una mostra fotogràfica que repassa la història de les festes des del 1925 fins a l’actualitat. La selecció per la celebració inclou imatges d’arxiu, fotografies familiars cedides per veïns i veïnes, i instantànies més recents que reflecteixen com han anat evolucionant les festes. La mostra es pot veure a l’Espai Turisme i es va presentar a càrrec de Quim Mas.
També cal destacar que els Gogistes Tarragonins han reeditat el cant a la protectora del carrer Merceria amb motiu del centenari de les festes. La nova versió compta amb un text actualitzat, així com una publicació amb disseny i dibuixos amb parts distintives dels voltants del carrer de la Part Alta.