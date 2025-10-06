Societat
Port Tarragona adjudica la modernització dels equips de control fronterer d’entrada i sortida
L’Autoritat Portuària de Tarragona ha adjudicat a l’empresa Inetum España S.A. el subministrament, instal·lació i manteniment dels nous equips automatitzats per al control fronterer d’entrada i sortida de persones de tercers països. Els nous dispositius modernitzaran la vigilància i gestió dels accessos en el punt de control fronterer de la terminal de creuers, oferint un servei més àgil i optimitzat.
Amb l’adquisició d’aquest equipament, l’Autoritat Portuària de Tarragona implementarà en les seves instal·lacions tant el Sistema Europeu d’Entrades i Sortides (Entry Exit System / EES) com el Sistema Europeu d’Informació i Autorització de Viatges (ETIAS), que s’està començant a desplegar aquesta tardor. L’adquisició i instal·lació dels nous equips s’ha adjudicat per 337.960,34 euros (IVA inclòs). Aquesta actuació està cofinançada per la Unió Europea.
L’entrada en vigor de l’Entry Exit System comporta la implementació en totes les fronteres exteriors dels Estats membres de sistemes automatitzats de control per a persones de tercers països que entrin o surtin de la Unió Europea. La terminal de creuers de Port Tarragona es veu obligada a adoptar també aquests nous equipaments, que suposaran una important modernització en la vigilància i registre de les entrades i sortides de persones.
Dades biomètriques
Els nous equips que s’instal·laran a la terminal de creuers de Port Tarragona permetran la substitució del segellat manual de passaports a la frontera per registres automatitzats biomètrics, que inclouran empremtes dactilars i identificació de trets biomètrics facials. A banda de les dades biomètriques, els equips també recopilaran informació diversa com nom i cognoms, passaport i data i lloc d’entrada o sortida de cadascuna de les persones.
Amb aquest nou sistema s’evitaran congestions en els fluxos de passatgers a la terminal de creuers i es reduiran els temps d’espera excessius per a passar el control de fronteres, tant per als viatgers d’embarcament com per als de desembarcament.
Inversió cofinançada
La modernització dels equips de control fronterer per l’aplicació dels sistemes EES i ETIAS comporta l’adquisició, instal·lació i manteniment durant 3 anys de sis quioscs de registre per a la terminal, una tauleta de verificació i supervisió, una tauleta de registre i una cabina doble en la qual s’ubicaran dos punts de control manual (PCM).
Així mateix, Inetum España S.A., com a empresa adjudicatària, s’encarregarà també de la senyalització i informació d’aquest nou sistema dins del recinte portuari, mitjançant la instal·lació de cartelleria, senyals viàries i multimèdia i altres materials informatius, que proporcionin indicacions als viatgers per a arribar als controls fronteres pertinents segons la seva nacionalitat.
L’Autoritat Portuària de Tarragona ha adjudicat aquests treballs per 337.960,34 euros (IVA inclòs). L’actuació està cofinançada per la Unió Europea.