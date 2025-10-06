Mobilitat
Un nou web permet planificar els viatges en tren en funció dels retards mitjans que acumula cada línia
L'R3 i el corredor sud, els traçats que sumen més endarreriments segons les dades de Puntual.cat
Dignitat a les Vies i la Plataforma per la Promoció del Transport Públic (PTP) han presentat aquest dilluns a Tarragona el nou web Puntual.cat. La pàgina permet conèixer els retards mitjans mensuals ferroviaris que acumula cada estació i cada línia de Catalunya i a la vegada planificar quin tren és més adient agafar en funció de l'hora a la que es vulgui arribar a la destinació. El portal, que ja es troba operatiu, conté milers de dades obtingudes de l'aplicació Transporta'm -també impulsada per les plataformes d'usuaris- que al seu torn les agafa d'Adif. Segons els impulsors, les línies que més endarreriments mitjans acumulen són l'R3 i el corredor sud, R-15 i R-16.
La pàgina permet escollir entre totes les estacions operades per Renfe i FGC per establir l'origen i la destinació del viatge i també fixar l'hora d'arribada desitjada. A partir d'aquí, ofereix la millor opció en funció dels retards mitjans acumulats en cada línia, i el percentatge de possibilitats que hi ha d'arribar a l'hora que es vol.
Paral·lelament, també mostra el retard acumulat a totes les línies, ja sigui en funció de si és un dia feiner o festiu, o del sentit que tingui el tren. Així mateix, es pot observar detalladament cada tren. Per exemple, s'observa que a l'R-13, entre Sant Vicenç de Calders i la Riba, el retard mitjà de la línia és d'uns 15 minuts. Però quan s'analitzen totes les expedicions que hi ha cada dia, es comprova que el tren que surt a les 12.40 hores acumula, de mitjana, una hora de retard; mentre que la resta de serveis tenen endarreriments de 7 minuts com a màxim.
Una de les primeres conclusions a les quals han arribat els impulsors és que «el servei es va deteriorant durant el dia» perquè «les incidències s'encavalquen», ha detallat Adrià Ramírez, portaveu de la PTP. «Al setembre, a les vuit del matí el retard mitjà de totes les línies és de set minuts, però a les onze de la nit arriba als dotze minuts. Al juny, a les onze de la nit es va arribar als 18 minuts de retard de mitjana de tots els trens de les línies de Renfe», ha concretat. Tot i això, també han comprovat que si bé durant la jornada el sistema es va col·lapsant, «l'endemà al matí es comença net», és a dir, que les incidències no se sobreposen d'un dia per l'altre.
La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha fet èmfasi en el fet que tots els trens han d'anar a l'hora. «Si va un minut tard, ja no és puntual. Si a mi em demanen puntualitat a l'andana, jo vull puntualitat a l'arribada», ha expressat. A la vegada, ha explicat la diferència entre les dues aplicacions que han creat: «Transporta'm és per sobreviure a l'andana i Puntual.cat serà per veure l'estat de la línia i planificar viatges que poden ser l'endemà o la setmana que ve».
David Cortés, desenvolupador de l'aplicació Transporta'm, ha reclamat que les dades han de ser públiques, igual que ho són en la majoria de països europeus. A més, ha lamentat que hagin de ser els usuaris els que hagin hagut d'agafar la iniciativa per crear aquests aplicatius i que l'administració no les hagin impulsades. «Si no saben fer-ho, que es posin en contacte amb nosaltres que els ho explicarem», ha manifestat.
Així mateix, ha afegit que des dels organismes públics s'han rebutjat els oferiments de la plataforma perquè les gestionin. De fet, Puntual.cat ha estat desenvolupada per Quan van der Knokke, de forma totalment altruista i són els membres de Dignitat a les Vies els que han de pagar cada mes el cost dels servidors de les seves butxaques. A la presentació hi han assistit representants d'Adif, del Departament de Territori, de l'Ajuntament de Tarragona. També hi havia de ser un directiu de Renfe, que finalment no hi ha pogut assistir pels problemes d'aquest dilluns a l'R-3.