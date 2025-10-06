Societat
Mercats de Tarragona impulsa un pla de formació pels paradistes dels mercadets de la ciutat
Onze cursos gratuïts presencials i virtuals ajudaran els venedors a millorar la gestió, l’atenció al client i les habilitats digitals
Mercats de Tarragona ha posat en marxa un pla de formació adreçat als paradistes dels mercadets de venda no sedentària de la ciutat. Es tracta d’un programa que inclou onze cursos gratuïts, tant presencials com virtuals, amb l’objectiu de millorar la professionalització i les competències comercials dels venedors.
Les formacions, que es duen a terme entre l’1 d’octubre i el 27 de novembre, s’emmarquen dins la campanya de renovació de les autoritzacions de les parades. Des del seu inici, una cinquantena de paradistes ja hi ha participat.
El pla inclou cursos sobre la nova ordenança de venda no sedentària, català oral bàsic, habilitats digitals, atenció al client, comptabilitat bàsica, intel·ligència artificial, seguretat alimentària o xarxes socials, entre d’altres. Les sessions presencials es fan en horari de tarda al Tarragona Espai Comerç, situat a la planta -1 exterior del Mercat Central.
La presidenta de Mercats de Tarragona, Montse Adan, ha destacat que “aquest pla formatiu pretén posar a disposició dels paradistes eines i coneixements per millorar la gestió de les seves parades. Estem molt contents de l’acollida que ha tingut la iniciativa, que posa en valor la diversitat dels nostres mercadets”.
Actualment, Tarragona compta amb deu mercadets de venda no sedentària repartits per tota la ciutat: Corsini, Fòrum, Sant Salvador, Sant Pere i Sant Pau, Sant Quadrat, La Móra, Torreforta, Catedral, Bonavista i plaça dels Carros. La seva activitat es distribueix cada matí de dimarts a diumenge, es tracta doncs d'un element clau del comerç de proximitat tarragoní.