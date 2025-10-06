Reconeixement
Un fotògraf establert a Tarragona rep una menció d'honor al festival MontPhoto
Jon Tarafa ha estat eslogiat per la seva instantània 'Resiliència'
El festival MontPhoto ha lliurat els premis a les millors instantànies de naturalesa i muntanya en la gala de la seva 29a edició que es va celebrar dissabte al Teatre de Lloret de Mar.
Un jurat internacional format per Morgan Heim, Diana Crestan, Heike Odermatt, Francis Pérez i Eladio Rodríguez va triar un primer i segon premi i cinc esments d'honor de cadascuna de les 11 categories que conformen el certamen. Enguany es van rebre més de 13.000 imatges de les quals es van seleccionar prop de 100 fotografies de 20 nacionalitats distintes. El fotògraf establert en Tarragona, Jon Tarafa, ha rebut un esment d'honor en la categoria Paisatge per la seva instantània Resiliència.
El premi d'honor ha estat per la britànica Amy Jones per la seva fotografia de denúncia ecològica Breeding Machine. És la primera vegada en les 29 edicions del festival que es concedeix un premi absolut a una fotografia de denúncia ecològica i la segona en la qual aquest guardó el recull una dona. A més, 25 autors espanyols han rebut premis o mencions honorífiques en alguna de les 11 categories premiades.