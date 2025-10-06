Societat
Els Natzarens recapten fons per la teulada de l’església de Sant Miquel
La Germandat va recuperar la celebració de la Diada de Sant Miquel amb tota mena d’activitats
L’església de Sant Miquel del Pla va viure una gran jornada ahir al matí. La Reial Germandat de Jesús Natzarè va recuperar la Diada de Sant Miquel, una festivitat històrica vinculada al temple tarragoní. Una jornada que tenia un doble objectiu. D’una banda, el de posar en valor el llegat patrimonial i cultural que representa l’església, un espai clau en la història de la ciutat i punt de referència de la Germandat des de fa més de quaranta anys. I de l’altra de recaptar fons per a restaurar la teulada del temple. La celebració va arrencar amb una visita guiada a l’església a càrrec de l’historiador Andreu Muñoz. Mentre els adults descobrien els diferents racons del temple, els infants van participar en una gimcana sobre Sant Miquel del Pla i la Setmana Santa.
Nova imatge
Després, es va presentar la nova imatge corporativa de la Germandat a càrrec d’Annelie Bäder, la seva creadora. La festa va acabar amb un vermut musical amb PD Firetaty i concurs infantil de dibuix.
La festivitat de Sant Miquel havia estat, durant els segles XVII i XVIII, una de les celebracions més rellevants de la Part Alta. Al marge de l’ofici solemne, la Congregació de Preveres que tenia cura del temple celebrava, en aquesta data, la seva principal assemblea, en la qual es renovaven els càrrecs i s’admetien nous congregants.
Des del 1154
L’església de Sant Miquel del Pla, documentada des del 1154 i considerada Bé Cultural d’Interès Local, fou l’epicentre de la vida religiosa d’aquesta àrea de la Part Alta coneguda com el Pla de Sant Miquel. Per aquest motiu, la festa de Sant Miquel era una fita important en el calendari del veïnat d’aleshores. La Germandat va impulsar la conservació de l’església de Sant Miquel del Pla des de la dècada de 1980 i actualment treballa per continuar recuperant aquest patrimoni.
De fet, la Germandat explica que caldrà intervenir la teulada de la nau central en els propers anys. Per aquest motiu, tot el que es va recaptar ahir es destinarà a la restauració de la teulada de l’església. Una situació que es repeteix en els diferents temples de la ciutat, plens d’història, que s’han d’anar restaurant.