Societat
La Cursa Inclusiva de Tarragona arriba a la seva 5a edició amb més de 400 places disponibles
Des del 2021, un grup d’entitats de Tarragona promou la cursa adaptada i inclusiva de Tarragona, amb el suport de Tarragona Esports, el Consell Esportiu del Tarragonès i el Nàstic Atletisme.
El Parc Francolí serà, un any més, l’escenari de la Cursa Inclusiva de Tarragona, que arriba aquest dissabte 18 d’octubre a la seva cinquena edició. La iniciativa, oberta a tota la ciutadania, busca fomentar l’esport adaptat i la inclusió, així com sensibilitzar sobre les capacitats i l’esforç de les persones amb diversitat funcional i les seves famílies.
Des del 2021, un conjunt d’entitats socials i educatives de la ciutat impulsen aquesta cita esportiva amb el suport de Tarragona Esports, el Consell Esportiu del Tarragonès i el Nàstic Atletisme. L’esdeveniment començarà a les 11 del matí, en un espai gestionat per la Fundació Onada, que combina l’oci ciutadà amb la inserció laboral de persones del seu Centre Especial de Treball.
La cursa és gratuïta, oberta, no competitiva i adaptada a totes les edats i condicions. Els participants podran triar entre diferents recorreguts: trams de 20, 40 o 60 metres, pensats per a persones que es desplacin a peu, en cadira de rodes o amb caminadors, o bé un recorregut d’1 quilòmetre al voltant del parc. Les inscripcions estaran obertes fins al 13 d’octubre o fins a esgotar les 400 places disponibles.
Cada participant rebrà una bossa amb obsequis i una medalla commemorativa, i la jornada comptarà amb espais de calma, lavabos adaptats i cartelleria amb pictogrames per garantir una experiència accessible, segura i inclusiva per a tothom.
L’organització també compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona, el Consell de la Discapacitat i nombroses entitats socials i escolars, com l’Escola i AMPA Estela, Sant Rafael, Dominiques, SOLC, Astafanies, Todos en Azul i Sense Barreres. A més, hi participen diverses empreses i institucions del territori, com el Port de Tarragona, Europe Direct Tarraco, Bonpreu i BIC.