Economia
La Cambra de Tarragona assessorarà les cambres aragoneses en l’organització de missions comercials
L’acord permetrà organitzar missions comercials conjuntes i reforçar la projecció exterior de les empreses d’Aragó i Tarragona
La Cambra de Tarragona posarà la seva experiència en l’organització de missions comercials al servei de les Cambres d’Aragó —Saragossa, Terol i Osca— gràcies a l’acord subscrit entre aquestes institucions a la Casa de la Punxa, seu de la corporació tarragonina.
Aquesta iniciativa permetrà impulsar la internacionalització de les empreses dels respectius territoris camerals i reforçar la cooperació entre entitats econòmiques de diferents comunitats autònomes.
L’acord suposa un reconeixement a la tasca de l’Àrea Internacional de la Cambra de Tarragona, dirigida per Roberto Barros, i es concretarà en l’organització de diverses missions comercials conjuntes. Aquest model de col·laboració ja s’aplica amb èxit amb les Cambres de València i de Guipúscoa.
La Cambra de Tarragona és considerada un referent a nivell estatal pel seu coneixement dels mercats africans, especialment dels països de l’Àfrica subsahariana. Amb més de trenta anys d’experiència i de viatges presencials al continent, ha acompanyat i assessorat centenars d’exportadors espanyols.
Abans de final d’any, la corporació tarragonina té previst organitzar vuit missions comercials presencials i multisectorials a més de catorze països, principalment d’Àfrica, però també d’Amèrica i d’Àsia.
Els presidents de les Cambres aragoneses han estat rebuts per Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona, que els ha informat de les principals línies d’actuació de la corporació i els ha convidat a una visita guiada en golondrina pel Port de Tarragona, encapçalada per Joan Basora, director de Desenvolupament Corporatiu.