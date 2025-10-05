Oci
La Tarraco Manga arriba a Tarragona l’1 i 2 de novembre amb una edició especial de Halloween
El Palau Firal i de Congressos acollirà dos dies plens de manga, anime, videojocs i cultura japonesa amb actuacions, tallers i convidats
Tarragona es convertirà novament en el punt de trobada de tots els amants del manga, l’anime i els videojocs amb el retorn del Tarraco Manga, que se celebrarà els dies 1 i 2 de novembre al Palau Firal i de Congressos de Tarragona.
Enguany, el saló arriba amb una edició especial dedicada a Halloween, que promet un cap de setmana ple de diversió, cultura pop i creativitat per a totes les edats.
Durant dos dies, els visitants podran gaudir d’un ampli programa d’activitats que inclou concursos de cosplay, tornejos de videojocs, zones d’arcade i pinball, espais de gaming i retrogaming, tallers, exposicions i actuacions, així com la participació de cosplayers professionals, actors i actrius de doblatge, artistes, artesans i botigues especialitzades.
Tampoc hi faltaran les food trucks, la zona tattoo i moltes altres propostes per convertir el recinte firal en un autèntic univers friki.
Amb motiu de la temàtica de Halloween, l’organització anima tots els participants a preparar el seu cosplay més terrorífic i a viure una experiència única en un ambient festiu i carregat d’energia.
Les entrades, que no són nominatives, permetran l’accés al recinte de 10 del matí a 8 del vespre, i els menors de vuit anys hi podran entrar de manera gratuïta.
L’esdeveniment també ofereix preus reduïts per a diversos col·lectius, com ara joves, famílies nombroses o monoparentals, persones amb discapacitat, pensionistes i majors de seixanta-cinc anys, així com descomptes especials amb el Carnet Jove.