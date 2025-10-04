Política
Xavier Puig serà l'alcaldable d'ERC a Tarragona després d'imposar-se a les primàries amb un 57% dels vots
El futur candidat a les eleccions municipals es va implicar amb Foc Nou en el darrer congrés nacional del partit
Els militants d'ERC de Tarragona han escollit el regidor Xavier Puig com a pròxim candidat del partit a les eleccions municipals del 2027, després d'imposar-se a les primàries amb el 57% dels vots (119) a l'expresident del Port de Tarragona, Saül Garreta, proper a l'actual direcció del partit a nivell nacional i que ha obtingut el 41% dels suports (86).
Un 2% (4) han estat vots en blanc. La participació ha estat del 91%, amb 209 votants en total, amb una jornada electoral que ha transcorregut entre les deu del matí i les vuit del vespre.
Puig, que es va implicar amb Foc Nou en el darrer congrés nacional d'ERC, ha fet una crida a la militància a fer pinya i a «consolidar i enfortir el projecte polític» de la formació republicana a Tarragona. «Tenim l’objectiu ambiciós de guanyar de nou l’alcaldia de Tarragona. Volem omplir de vida Tarragona i compartir el timó amb tota la seva ciutadania», ha assenyalat Puig, que ha definit el seu projecte com a «viu i obert». El guanyador comptava amb el suport del grup municipal a l'Ajuntament de Tarragona, Maria Roig; els regidors Jordi Fortuny, María José López o Gemma Fusté, o l'exalcalde de la ciutat, Pau Ricomà.
Al seu torn, Garreta ha felicitat Puig i ha destacat el «fair play» en aquest procés. «La militància de Tarragona demostra que està molt motivada per assolir de nou l’alcaldia de Tarragona», ha declarat l'expresident del Port de Tarragona, que va rebre el suport de l'exdiputat a Madrid Joan Tardà i l'exconsellera Ester Capella.
El procés de primàries s'ha caracteritzat per un augment dels militants, ja que en el darrer any la secció local d'ERC a Tarragona ha passat d'uns 120 militants a una mica més de 240. D'aquests, uns 230 tenien dret a vot, ja que són els que compleixen el requisit d'acreditar un mínim de tres mesos d'antiguitat.