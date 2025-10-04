Societat
Unes 2.200 persones clamen per Gaza a Tarragona i demanen l'alliberament de Palestina
Els manifestants reconeixen la missió de la Global Sumud Flotilla i criden al boicot a Israel
Unes 2.200 persones, segons fonts policials, han recorregut els carrers de Tarragona aquest dissabte per exigir l'alliberament de Palestina. La protesta, convocada per la Comunitat Palestina Àrab Unida i la Plataforma Unitària del Camp de Tarragona Solidaritat amb el Poble Palestí, ha mantingut el to reivindicatiu i pacífic durant el seu recorregut.
Els assistents han fet ressonar cassoles i llençat consignes per demanar el boicot a Israel durant la marxa, a més de reconèixer la missió Global Sumud Flotilla.
«La Flotilla no ha pogut arribar, però el seu missatge ha arribat a tot el món. Hem d'aturar el bloqueig i el genocidi», ha insistit l'Amina, representant del moviment. L'entitat també dona suport a la vaga general del 15 d'octubre.