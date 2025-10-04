Judicial
Un jutge investiga un administrador de Tarragona per desviar 136.000 euros d'una comunitat
L’exgestor d’El Catllar està acusat d’irregularitats, falsedat documental i de deixar deutes de més de 25.000 euros
Un jutge investiga un administrador de finques de Tarragona arran de la querella d'una urbanització d'El Catllar que l'acusa de desviar 136.000 euros de la comunitat, entre els anys 2013 i 2022, i d'haver deixat més de 25.000 euros en deutes.
En una interlocutòria, a què ha tingut accés EFE, el titular del Jutjat d'Instrucció número 2 de Tarragona acorda admetre a tràmit la querella i citar com a investigat per al proper mes de novembre l'administrador, Leandro R., pels delictes d'apropiació indeguda, administració deslleial i falsedat documental.
El jutge, a més, ha encarregat a la Policia Nacional un informe patrimonial integral sobre l'investigat, a qui el Col·legi d'Administradors de Finques de Tarragona ja ha obert un expedient informatiu sancionador.
L'investigat va ser administrador de la comunitat de propietaris de la Urbanització Mas d'En Gerembí d'El Catllar entre el 2013 i el 2022, quan va ser rellevat per opacitat en la seva gestió i per no facilitar informació sobre la situació comptable de la finca.
La comunitat de veïns va presentar llavors en els jutjats una querella, a la qual ha tingut accés EFE, en què acusa Leandro R. de «múltiples irregularitats» durant la seva gestió com a secretari-administrador i de desviar «importants sumes» de diners del compte bancari dels veïns, «sense justificació documental ni rendició de comptes».
A més, afegeix la denúncia, l'administrador va eludir la seva obligació de convocar juntes de propietaris i va deixar de presentar liquidacions del cànon de l'aigua a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), cosa que els ha deixat deutes que superen els 25.000 euros.
De fet, sosté la querella, quan l'investigat va abandonar el càrrec, la comunitat de Mas d'En Gerembí «es va trobar amb deutes en via executiva i embargaments al compte bancari, sense explicació per part de l'administrador».
Transferències no justificades
En concret, la junta veïnal ha detectat entre els anys 2013 i 2022 múltiples transferències no justificades des dels comptes de la comunitat que ascendeixen a 136.000 euros, algunes amb l'administrador com a beneficiari i altres amb destinació a altres comunitats.
La querella sosté també que l'administrador va confeccionar un document fals per simular la celebració d'una junta extraordinària el 2019, que mai no havia estat convocada, amb la finalitat de «dotar d'aparença de legitimitat la seva actuació i facilitar així el maneig opac dels fons comunitaris».
Segons la denúncia, després de ser destituït com a administrador, l'investigat s'ha negat «de manera sistemàtica» a lliurar la documentació comptable, administrativa i bancària de la seva comunitat i a retre comptes dels seus vuit anys de gestió.
Els veïns acusen també l'administrador de contractar de forma unilateral una nova companyia subministradora d'electricitat amb condicions més oneroses, els rebuts impagats de la qual han derivat en un deute de més de 2.000 euros.
El març de 2023, l'administrador va acabar pagant als veïns de Mas d'En Gerembí un total de 9.619 euros a compte del deute contret per la urbanització amb l'ACA, un gest que segons la querella constitueix un «indicatiu inequívoc de la seva responsabilitat personal» en la mateixa.
A més de citar a declarar l'investigat i els veïns, si escau com a testimonis, el jutge ha requerit a Caixabank que l'informi de tots els moviments del compte de la comunitat de veïns entre els anys 2013 i 2022 i ha encarregat una pericial comptable sobre la mateixa.