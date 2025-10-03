Equipaments
El vestíbul de l'antiga Ciutat de Repòs es convertirà en el primer Centre Cívic de Llevant
La cessió de l'espai s'està tramitant des de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya
El vestíbul de l’antiga Ciutat de Repòs i de Vacances es convertirà en el primer Centre Cívic de Llevant. Tindrà una superfície d’uns 1.100 m2 i la Generalitat el cedirà a l’Ajuntament. El passat mes de maig, l’alcalde Viñuales ja va signar la resolució per la qual es determinen els usos previstos per l’antiga recepció i les pistes esportives, pas previ per poder signar la mutació demanial que farà que aquests equipaments passin a ser titularitat municipal.
«Tenim dotació per a fer les obres i el tràmit ja es troba als despatxos de Patrimoni de la Generalitat», va avançar el batlle, qui va recalcar que pressionaria l’administració catalana per accelerar-lo. Fins que la Generalitat no signi aquesta mutació, el consistori no podrà començar les obres d’adequació. «Llevant no ha tingut mai un centre cívic, ara és el moment», va recordar Viñuales.
L’alcalde va manifestar que la intenció és la de fer partícip el veïnat de Llevant per a «escollir quines pistes esportives volen». Aquestes pistes es troben a tocar de la platja Llarga i estan en mal estat. De fet, només es podria recuperar la pista de bitlles, mentre que la resta s’hauran de rehabilitar o construir de nou. «Tenim un Patronat d’Esports excel·lent», va dir Viñuales sobre el futur ús del complex esportiu, que es gestionarà des del Patronat.
La creació del centre cívic i la cessió de les pistes esportives era una reclamació veïnal. Per primera vegada, aquesta zona de la ciutat comptarà amb dos equipaments municipals que ja es troben en altres barris des de fa anys. En la reunió amb el veïnat, el consistori es va comprometre a destinar 300.000 euros.