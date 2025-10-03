Equipaments
Tarragona comptarà amb quatre noves fonts refrigerades
Les noves fonts són del mateix model que ja es va instal·lar al passeig de les Palmeres però més modern i robust
Tarragona sumarà aviat quatre noves fonts d’aigua refrigerada en diversos barris de la ciutat. L’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, Ematsa, ha començat la instal·lació dels punts a Bonavista, Sant Pere i Sant Pau, Torreforta i Sant Salvador.
La primera font ja està operativa a la rambla de Bonavista (carrers Set i Vuit). Les pròximes instal·lacions es faran al carrer riu Glorieta de Torreforta, a l’avinguda Sant Salvador i a la rambla de Sant Pere i Sant Pau.
Les ubicacions s’han triat amb la col·laboració de les entitats veïnals, prioritzant zones de gran afluència i espais d’activitat ciutadana, perquè l’aigua fresca arribi on més es necessita.
Les noves fonts són del mateix model que es va estrenar al passeig de les Palmeres, amb un disseny modern i resistent. Compten amb un únic sortidor per omplir recipients i un dispensador automàtic que evita el contacte directe, millorant la higiene.
A més, Ematsa aprofitarà aquesta actuació per substituir la font refrigerada de la rambla Nova pel nou model, retirant l’anterior després que patís diversos actes incívics.