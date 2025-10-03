Successos
Rescaten un jove de 35 anys que no podia sortir de l'aigua a la zona del Fortí de la Reina
Els fets van passar pocs minuts després de les 20 hores i es van mobilitzar Salvament Marítim, SEM, Bombers i la GUT
Un jove de 35 anys va ser rescatat de l'aigua ahir al vespre a la zona del Fortí de la Reina de Tarragona. L'home estava banyant-se quan de cop va veure que no podia sortir de l'aigua. Una persona que passejava per la zona va alertar a les 20.13 hores als serveis d'emergències, els quals es van mobilitzar ràpidament.
Fins al lloc es van desplaçar efectius de Salvament Marítim, Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i una patrulla de la Guàrdia Urbana de Tarragona (GUT).
En el moment dels fets una segona persona es va llençar a l'aigua per intentar ajudar al jove a sortir. Amb la seva ajuda van aconseguir arribar fins les roques a l'espera dels serveis d'emergència. Quan van arribar el van extreure fins a una zona segura per fer-li la primera atenció sanitària. L'home estava conscient. Finalment va ser traslladat amb pronòstic lleu fins a l'hospital Santa Tecla de Tarragona.