Economia
L'Oficina del Comissionat pel Corredor Mediterrani afirma que no hi ha una manca d'inversions a la infraestructura
El Port de Tarragona s'espera que estigui connectat amb França el 2027
L'Oficina del Comissionat del Govern Espanyol pel Corredor Mediterrani assegura que no hi ha una manca d'inversions en aquesta infraestructura. En una jornada sobre el corredor impulsada pel Consell de l'Advocacia Catalana celebrada aquest divendres a Tarragona, Jorge Laguna, membre de l'oficina, ha detallat que en els darrers anys s'han estat invertint 1.000 milions d'euros anuals. "Tenim el 95% del traçat projectat, el 83% està en obres i en servei, un 15%", ha dit, i ha assegurat que en els propers anys aquest darrer percentatge s'incrementarà molt. Un dels trams que el 2027 entrarà en servei és el que unirà Tarragona amb Barcelona, fet que permetrà que el port tarragoní exporti mercaderies cap a França amb alta velocitat ferroviària.
Laguna ha remarcat que entre 2018 i 2025 s'han licitat més de 8.000 milions d'euros al corredor mediterrani. D'aquests, 6.000 MEUR ja s'han adjudicat i se n'han invertit uns 5.000 milions. "Ara hem d'acabar la feina", ha manifestat. "El corredor mediterrani va com un tret. Les inversions són altes, serà competitiu i seguirem amb les ajudes" per al foment del transport ferroviari, ha explicat.
El tècnic també ha detallat l'estat de les obres a nivell català. "La terminal de la Llagosta està pràcticament acabada per al tractament i gestió de contenidors, i està a punt de connectar-se amb el Port de Barcelona. També la terminal de Seat a Martorell estarà connectada amb el corredor", ha manifestat.
A la demarcació de Tarragona, ha avançat que estan "valorant tancar el triangle de Picamoixons, que podria ser una nova alternativa per a altres circulacions" i que l'estudi que està duent a terme el ministeri relatiu a l'entorn de Tarragona "ha de permetre poder reordenar aquest embolic d'infraestructures". Alhora, ha apuntat que s'ha enllestit un estudi per fer un intercanviador d'ample de via, que ja s'està projectant, i que permetrà que els moviments de Tortosa no només puguin circular en el futur entre Tarragona i Barcelona per la línia d'alta velocitat, sinó que continuïn fent el servei regional per la línia de la costa.
Visió del Port de Tarragona
Joan Borràs, cap de l'àrea de planificació portuària del port de Tarragona, ha valorat positivament que el 2027 entri en funcionament el tercer fil que permetrà connectar la infraestructura tarragonina amb França mitjançant l'alta velocitat ferroviària. Però a la vegada ha recordat que aquesta obra havia d'estar acabada l'any 2015. Tot plegat anava lligat a la terminal de la Boella, que Borràs ha recordat que es va enllestir precisament el 2015. "Ara només funciona amb trens d'ample ib+èric, no ha pogut funcionar amb ample internacional perquè no s'ha acabat el tercer fil fins a Barcelona. No podem jugar la Champions perquè no podem treure trens cap a Europa", ha manifestat.
Amb tot, ha recordat que va ser el Port de Tarragona qui va demanar el tercer fil per la línia de la costa. Una situació que ara des de diferents punts del litoral tarragoní es veu amb molta preocupació perquè hi passaran molts trens amb mercaderies perilloses per dins de nuclis urbans. "El tercer fil havia de ser provisional fins el 2030, perquè per llavors esperàvem un corredor de mercaderies com déu mana", ha defensat. Un projecte que de moment no es preveu. Així, amb l'escenari actual d'un important volum de mercaderies circulant per la línia de la costa, Borràs s'ha mostrat escèptic sobre el seu bon funcionament: "veurem com encabim els trens d'Almeria, València i Castelló", ha dit.