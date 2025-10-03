Municipal
L'Ajuntament de Tarragona licita el nou contracte de manteniment d'edificis municipals i elevadors
El valor de licitació ascendeix a 15.545.453,60 € IVA no inclòs
L’Ajuntament de Tarragona ha tret a licitació el nou servei de manteniment integral de les dependències i instal·lacions municipals i dels aparells elevadors ubicats a la via pública, durant el termini de tres anys, amb la possibilitat de dues pròrrogues anuals. El contracte es divideix en dos lots: el primer destinat al manteniment de dependències municipals (unes 144 a tota la ciutat) i el segon destinat al manteniment específic d’escales mecàniques i ascensors.
El conseller d’Espai Públic i Eficiència Energètica Guillermo García de Castro, ha explicat que «cal un servei extern especialitzat per tal de donar resposta tècnica professional, àgil i eficient, que permeti una gestió integral del manteniment, amb capacitat per actuar en múltiples àmbits com l’electricitat, fontaneria, climatització, obra civil, etc, i amb, coneixement actualitzat de la normativa aplicable. Aquesta contractació permetrà garantir la continuïtat del servei, la qualitat de les intervencions, la traçabilitat de les actuacions i una millor planificació dels recursos municipals», ha dit García de Castro.
El nou plec inclou tres aspectes destacats. D’una banda, per primer cop es divideix el contracte en dos lots diferenciats. El lot 1 corresponent al manteniment d’edificis incrementa la dotació amb més de 300.000 euros anuals respecte l’anterior contracte. El lot 2 d’aparells elevadors, valorat en 120.000 €, inclou una bossa d’actuacions per inversió mitjançant la qual es podran realitzar millores en les escales i ascensors d’una forma més àgil i immediata, sense haver-les de licitar de nou.
Per últim, i en relació a aquest lot 2 d’aparells elevadors, a banda dels criteris econòmics, a la licitació es tindran en compte criteris tècnics com, entre d’altres, la proposta de la gestió del servei de manteniment o la possible elaboració d’un pla de renovació de les escales que inclogui la diagnosi dels elements que és recomanable substituir per allargar la vida útil de la instal·lació o altres possibles millores a implantar per a augmentar la seguretat, el confort o la funcionalitat de les mateixes.
Els aparells elevadors inclosos en aquest plec són tots els que es troben a la via pública. És a dir, les escales mecàniques del carrer Vapor, les escales mecàniques del Palau de Congressos, les escales mecàniques del Pas Soterrat de la plaça dels Carros, l’ascensor del Pas Soterrat de la plaça del Carros, l’ascensor del Parc de les Granotes (Amfiteatre) i l’ascensor de la Passarel·la N340 a la platja Llarga.
El valor de licitació ascendeix a 15.545.453,60 € IVA no inclòs. El termini de presentació d’ofertes finalitza el pròxim 10 de novembre.