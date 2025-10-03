La Contra Cultural
El costat més humà de la il·lustració tarragonina
Els dies 11 i 12 d’octubre el Refugi 1 del Port de Tarragona acollirà la quarta edició del Tarragona Illustration Fest
La il·lustració, el còmic i el disseny gràfic tenen una cita a Tarragona el cap de setmana de l’11 i 12 d’octubre amb motiu del TIF, el Tarragona Illustration Fest, que organitza l’Associació d’Il·lustradors de Tarragona. En aquesta quarta edició del Festival s’ha programat un cap de setmana de tallers, música, taules rodones, exposicions i jocs adreçats al públic familiar amb la presència de professionals referents en el sector. «Volem posar en valor la nostra professió i, a la vegada, acostar-la a la ciutadania perquè la nostra feina sigui visible», explica Adrià Ramírez, president de l’AIT. Així mateix, detalla Ramírez, la trobada també té la vocació de ser «un punt de trobada anual que sigui referent a la província». En aquest sentit, subratlla, «el TIF també té la missió de generar vincles professionals entre creadors, editors i, en definitiva, tots els àmbits en els quals es pugui desenvolupar un il·lustrador».
El programa, que es pot consultar complet al web de l’AIT, inclou tallers amb professionals com el reusenc Marc Sardà i Martí, que ha treballat per marques com Adidas, Vichy Catalán, Danone o Dagoll Dagom, i ha col·laborat amb editorials com Estrella Polar o Barcanova; o la madrilenya Ana Bustelo, que ha desenvolupat projectes per al Centro Dramático Nacional, editorials com Planeta o Impedimenta, i publicacions com El País o el Sidney Tribune, entre altres. També hi haurà sessions de contacontes i conferències com les que oferiran Anduluplandu o Reskate Estudio, els quals, a més, inauguraran sengles exposicions en el marc del TIF. Les jornades es completaran amb sessions musicals, mercadets de postals solidàries i una taula rodona amb Milimbo, Ana Bustelo, Ferran Orta i un membre AIT, que serà moderada per Pep Serra.
El president de l’Associació d’Il·lustradors de Tarragona explica que l’entitat compta amb prop d’un centenar de socis «molt actius» que afronten «uns reptes que, més enllà de Tarragona, són transversals a tota la professió». Ramírez apunta que, «tot i ser una professió bonica i enriquidora», també és «molt inestable». La solució, afirma, «passa per fer-nos visibles, aconseguir que la gent aposti pel talent local en lloc de la intel·ligència artificial, i que prefereixin treballar amb persones i no amb màquines». En aquest sentit, afirma, «el festival va en aquesta línia de visibilitzar-nos i, a la vegada, generar aquestes xarxes col·laboratives o connexions professionals que ens ajudin a tirar endavant en aquest ofici tan bonic que és el d’il·lustrador».