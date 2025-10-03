Gastronomia
El Congrés del Romesco es repetirà l’any vinent
La 1a edició suma més de 200 participants i ponents destacats
El I Congrés d’Investigació Tècnicocultural del Romesco ha tancat aquest dijous la seva primera edició amb èxit i la confirmació que es repetirà l’any vinent. Organitzat pel Patronat Municipal de Turisme i finançat amb fons europeus Next Generation, ha superat els 200 participants entre ponents, professionals, acadèmics i inscrits. Durant dues jornades, el Palau de Congressos ha estat escenari de taules rodones, ponències i sessions de cuina amb figures de primer nivell de l’alta gastronomia i de la recerca. Entre els xefs hi havia Eduard Xatruch (Disfrutar, 3* Michelin), Jordi Vilà (Alkimia, 1*), Arnau Bosch (Can Bosch, 1*), Rafel Muria (Quatre Molins, 1*), Jeroni Castell (Les Moles, 1*), Vicent Guimerà (L’Antic Molí, 1*) o Josep Moreno (Deliranto, 1*), que van compartir escenari amb experts com Xavier Medina (Càtedra UNESCO) o Toni Massanés (Fundació Alícia).
En la cloenda, l’alcalde Rubén Viñuales va remarcar que «ha estat un èxit i no volem que sigui flor d’un dia, volem que hi hagi un jardí de romesco». La consellera de Turisme, Montse Adan, va destacar que el congrés «ha servit per assentar les bases d’un camí amb accions concretes que hem de continuar treballant». El president del comitè científic, Txaber Allué, va afegir que «tenim molta feina per fer i ens hem de creure la potència gastronòmica que som». Per la seva banda, el director general de la Generalitat, Joan Gòdia, va expressar «el compromís sincer» de col·laborar en futures edicions.
El programa va combinar recerca acadèmica i tradició popular, amb degustacions de vins de la DO Tarragona i olis DOP Siurana, així com la sessió Gastrosàvies, que va donar veu a dones que han transmès l’elaboració del romesco. La dimensió internacional la va aportar Roberto Panizza, referent en la promoció del pesto genovès, amb estratègies per internacionalitzar la salsa tradicional.