Societat
Ciantura ofereix activitats al medi natural per a joves de Tarragona
D’entre les propostes, totes gratuïtes, es troben l’apicultura, rutes a cavall, la pastura de cabres o banys de bosc entre d’altres
La conselleria de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona, amb el suport de la conselleria d’Igualtat, ha presentat aquesta setmana Ciantura, un programa d’activitats gratuïtes al medi natural adreçat a joves de 12 a 16 anys. La iniciativa, que es celebrarà cada dissabte des del 18 d’octubre fins al 20 de desembre, busca fomentar estones de cures, benestar emocional i salut, alhora que visibilitza la xarxa municipal de suport.
Entre les activitats proposades hi ha apicultura, rutes a cavall, pastura de cabres, banys de bosc, orientació, jocs i activitats immersives al món rural, que es desenvoluparan en espais com el Parc Natural de les Muntanyes de Prades, els rius Francolí, Gaià i Glorieta, l’Hort de la Sínia, Tamarit, Montferri i La Móra. Totes les propostes estan pensades per combinar ecologia, igualtat i corresponsabilitat, afavorint relacions saludables amb un mateix, els altres i la natura.
El conseller de Joventut, Guillermo García de Castro, ha destacat que “el lleure al medi natural és una oportunitat única per connectar amb la natura i potenciar el benestar físic i emocional dels joves, especialment en les primeres etapes de l’adolescència”. Per la seva banda, la consellera d’Igualtat, Cecilia Mangini, ha ressaltat que les aventures de Ciantura contribueixen al desenvolupament personal, social i comunitari dels participants.
Ciantura, que neix amb vocació de continuïtat amb dues edicions previstes pel 2026,compta amb la col·laboració de diferents departaments municipals i està finançat pel programa Temps x Cures de la conselleria d’Igualtat, amb serveis de cura puntual gratuïts per a joves de 0 a 16 anys. Les inscripcions ja estan obertes a través del web tarragonajove.org