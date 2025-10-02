Societat
Una xarxa de pilars solidaris visibilitzarà el càncer de mama a Tarragona
La iniciativa s’emmarca en la campanya ‘Ens ho prenem a pit’, de l’Associació Contra el Càncer a Tarragona
Les colles castelleres de la demarcació aixecaran pilars solidaris per visibilitzar la lluita contra el càncer de mama. La iniciativa i forma part de la nova campanya Ens ho prenem a pit, impulsada per l’Associació Contra el Càncer a Tarragona.
Aquesta és la primera de l’entitat creada i protagonitzada per pacients i supervivents de la malaltia i les seves famílies. «L’objectiu és donar veu a les dones que han passat i passen per un càncer de mama, perquè siguin elles qui expliquin què significa realment aquesta experiència i com impacta en les seves vides més enllà de l’hospital», va destacar ahir el president de l’associació a Tarragona, Fede Adan, durant la presentació de la campanya. «És una iniciativa que ens recorda que darrere de cada diagnòstic hi ha històries de superació, pors i fortalesa», va afegir.
«És una muntanya russa d’emocions des del primer minut i fins a la resta de la vida. Has de desenvolupar una resiliència brutal i t’acabes considerant pacient sempre, fins i tot quan has acabat el tractament», va explicar la Montse Pérez, una pacient supervivent de càncer de mama. «És una malaltia que requereix moltíssim suport, és per això que necessitem campanyes com aquesta», va afirmar.
També va compartir el seu testimoni Núria Serret, que va posar l’accent en la reincorporació al món laboral després de superar la malaltia. «Més de la meitat dels casos a la demarcació es detecten en dones d’entre 40 i 64 anys, és a dir, persones en edat laboral», va remarcar. Per aquest motiu, va apuntar «el retorn a la feina s’hauria de fer de manera gradual, i aquesta s’hauria d’adaptar per crear un entorn favorable, que sigui part del procés de recuperació en comptes d’un obstacle».
Les colles fan pinya
Amb motiu del Dia Internacional del Càncer de Mama l’entitat impulsa també la iniciativa Pilars Solidaris. Aquesta tindrà lloc entre l’11 i el 19 d’octubre, i comptarà amb la participació de vuit colles de la demarcació, que aixecaran pilars solidaris als seus locals d’assaig, en places i durant diades programades. L’enxaneta de cada pilar desplegarà una bandera rosa amb el logotip de l’Associació Contra el Càncer. L’acció també es traslladarà a les xarxes socials mitjançant l’etiqueta oficial #enshoprenemapit, que acompanyarà les fotos compartides per les colles i el públic assistent.
«Sempre diem que la colla és un reflex de la societat i enguany nosaltres mateixos hem viscut de prop la malaltia, així que estem molt agraïts de poder formar part d’aquesta iniciativa, que ens sembla molt bonica», va afirmar Unai Martínez, de la Colla Vella Xiquets de Valls. Les altres agrupacions participants són la Joves de Valls, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets de Tarragona, els Xiquets del Serrallo, els Xiqüelos i Xiqüeles del Delta, els Castellers d’Altafulla, els Xiquets de Torredembarra i els Brivalls de Cornudella.