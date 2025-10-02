Societat
Uns 300 estudiants protesten a Tarragona per exigir que s'aturi el genocidi del poble palestí
Els joves condemnen «l'acte inhumà» que pateix Gaza i denuncien la intercepció de part de la Flotilla
Uns 300 estudiants han protestat aquest dijous a Tarragona per exigir que s'aturi el genocidi del poble palestí a Gaza. Amb crits de Free palestine i amb banderes palestines, els manifestants han arrencat a la Imperial Tarraco, han marxat per la rambla fins a la plaça de la Font, on s'han llegit diversos manifestos per demanar la llibertat del poble palestí i per denunciar la intercepció de la majoria de les embarcacions de la Flotilla.
«Tothom té la responsabilitat de lluitar perquè s'aturi el genocidi», ha afirmat la portaveu del Sindicat d'Estudiants, Anhel Escorihuela. La Maria i la Queralt, estudiants de Batxillerat de Montblanc, han cridat els joves a sortir als carrers: «Volem condemnar un acte inhumà que passa a Palestina».