Esports
Tarragona serà l'escenari de competicions de gimnàstica rítmica d’alt nivell
El Palau d’Esports Catalunya reunirà més de 700 gimnastes amb la 1a fase de conjunts nivell 8, la 2a fase de la Copa Catalunya de conjunts base i el 3r control de la Copa d’Espanya de conjunts
,Tarragona es converteix aquest dissabte 4 d’octubre en el centre de la gimnàstica rítmica catalana i nacional amb la celebració de tres grans competicions al Palau d’Esports Catalunya, situat a l’Anella Mediterrània. La jornada reunirà més de 700 gimnastes de diferents categories i nivells en un esdeveniment que promet exhibicions espectaculars.
El programa inclou la 1a fase de conjunts nivell 8, la 2a fase de la Copa Catalunya de conjunts base i el 3r control de la Copa d’Espanya de conjunts, competicions organitzades per la Federació Catalana de Gimnàstica, amb la col·laboració de la secció de rítmica del Club Gimnàstic de Tarragona i Tarragona Esports, de l’Ajuntament de Tarragona.
Els clubs locals seran protagonistes a casa seva, amb 7 conjunts del Gimnàstic de Tarragona i 5 conjunts del Club Esportiu Kalos, tots ells habituals del Palau d’Esports Catalunya.
La competició començarà a les 10 h i s’allargarà fins a les 17.30 h, amb entrades disponibles al mateix Palau per 8 euros (accés gratuït per a menors de 12 anys).