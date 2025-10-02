Urbanisme
Surten a subhasta 12.000 m² de sòl rústic amb habitatge a Tarragona amb un descompte del 75%
Els terrenys estan valorats en 250.000 euros i estan ubicats a la zona de La Budellera
Escrapalia ha tornat a treure a subhasta pública 12.000 metres quadrats de sòl rústic a Tarragona. Valorat en més de 250.000 euros, el seu preu de sortida ara se situa en 65.000 euros, fet que suposa un descompte del 74,6%. El mes de juliol passat, el preu inicial va ser de 130.000 euros, quedant deserta la subhasta.
Dins de la parcel·la s’ubica una edificació destinada a ús residencial i en condicions d’habitabilitat. Una construcció de 2008 de 296 metres quadrats destinats a ús esportiu i 531 metres quadrats a habitatge d’ús residencial i en condicions d’habitabilitat.
Els terrenys estan situats al sector de La Budellera, zona de l’est de la ciutat, a prop del centre urbà i amb accés directe a les principals infraestructures de la ciutat, com l’AP-7 i l'N-340. Actualment, la seva situació urbanística està en debat dins del nou POUM de Tarragona, fet que pot influir en el seu potencial de creixement i ús futur.
Subhasta oberta fins el 20 d’octubre
La subhasta romandrà oberta fins el 20 d’aquest mes. Pot participar qualsevol persona, empresa i inversor, registrant-se de forma gratuïta a Escrapalia. La quantitat sol·licitada com a dipòsit per participar en la subhasta és de 32.000 euros. En el cas de ser l’adjudicatari, les garanties dipositades serviran per realitzar l’ajustament amb pagament dels honoraris de comercialització.
Els actius procedeixen de l’empresa catalana Jilter Lux S.L. Per encàrrec de l’Administració Concursal designada, es realitza l’alienació d’actius mitjançant la venda per subhasta extrajudicial a través de Surus com a entitat especialitzada perquè, a través de la seva plataforma Escrapalia, realitzi la subhasta pública.