Societat
El rector de la URV reclama l'alliberament immediat de l'investigador Adrià Plazas, detingut per Israel a la Flotilla
Plazas és doctorand del Programa de Doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química de la URV
L’equip de direcció de la Universitat Rovira i Virgili ha condemnat avui amb tota contundència l’assalt sofert aquesta matinada per la Flotilla Global Sumud, que duia ajuda humanitària amb destinació a Gaza. Entre les persones que hi viatjaven hi ha el doctorand del Programa de Doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química Adrià Plazas, a qui la URV envia tot el suport i solidaritat.
En un comunicat emès a la comunitat universitària, el rector de la URV, Josep Pallarès, exigeix el seu alliberament immediat i el de la resta de membres de la flotilla. Igualment, reclama que es garanteixi en tot moment el respecte als drets humans i la integritat de totes les persones detingudes. Pallarès ha establert contacte amb les autoritats competents del govern de l’Estat perquè emprenguin sense demora totes les gestions necessàries que assegurin el ràpid retorn d’Adrià Plazas i vetllin per la protecció dels seus drets.
Alhora, la URV condemna amb fermesa l’atac perpetrat per l’exèrcit israelià contra una missió humanitària i denuncia la greu situació que viu la població palestina a Gaza, sotmesa des de fa mesos a un patiment insostenible i a una vulneració constant del dret internacional. Davant d’aquest escenari, la URV reitera la crida urgent a posar fi al conflicte, a respectar la legalitat internacional i a construir una solució justa i duradora que garanteixi la dignitat de totes les persones.