El Pati de Casa Canals acull HEX /A, l’espectacle immersiu d’Alex Augier dins del NOW Fest 2025
L’artista francès Alex Augier presenta HEX /A, un directe on música electrònica, vídeo i làser es fonen en temps real per crear un univers vibrant i irrepetible.
El Pati de Casa Canals es convertirà aquest divendres 3 d’octubre (20.30 h) en un escenari de llums, sons i sensacions amb l’actuació de l’artista francès Alex Augier, que presentarà el seu espectacle HEX /A dins del programa del Jardí Digital – NOW Fest 2025, en col·laboració amb el Mèdol, el Centre d’Arts Contemporànies. L’accés serà lliure i gratuït, sense necessitat de reserva prèvia.
HEX /A és una experiència immersiva que fusiona música electrònica, vídeo i làser en temps real per crear un univers vibrant i efímer. Augier utilitza el so i la llum com a llenguatges poètics que dialoguen i es transformen davant del públic. Cada feix de làser dibuixa formes geomètriques a l’espai, mentre les freqüències sonores bateguen entre l’abstracció digital i la força orgànica de la natura.
Segons l’organització, es tracta d’una proposta que “redefineix el que vol dir escoltar, mirar i sentir alhora”, tot convertint l’escenari en paisatge i l’instant en memòria. Una oportunitat única per viure de prop les noves formes de creació digital i artística que caracteritzen el NOW Fest 2025.