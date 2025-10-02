Diari Més

Cultura

"Orgia" i "El Monstre" inauguren la temporada d’arts escèniques de Tarragona a la Sala Trono

La programació inclou més de 70 espectacles repartits per tota la ciutat

"Orgia" és un dels espectacles de dansa més destacats de la temporada d’enguanyCedida

Publicat per
Lydie Diatta

Creat:

Actualitzat:

Tarragona dona aquest cap de setmana el tret de sortida a una nova i extensa temporada d’arts escèniques. Entre els mesos d’octubre i febrer de 2026, la ciutat viurà fins a 74 representacions de disciplines diverses que aniran més enllà del Teatre Tarragona, amb activitats programades també a centres cívics, espais de patrimoni històric, l’Auditori de la Diputació, l’Antiga Presó o l’Antic Ajuntament.

El punt de partida serà demà, 3 d’octubre, amb l’estrena mundial d’Orgia al Teatre Tarragona. La proposta, a càrrec de la Companyia Miquel Barcelona, arriba en col·laboració amb l’Ajuntament i el Mercat de les Flors i es presenta com un dels espectacles de dansa més destacats de la temporada. Aquesta peça explora la bellesa del plaer dels cossos a través del moviment, combinant danses contraculturals com el dancehall o el twerking amb una mirada crítica al capitalisme, l’heteronormativitat i la sexualització dels cossos. La funció tindrà lloc a les 20 h, amb entrades a 14 euros, i està especialment recomanada pel públic jove.

El dissabte arribarà J-aho! II: qui està boig, tu o jo?, una proposta de la Cía. Amaiur Luluaga en el marc del Festival Psicurt. L’espectacle, d’accés lliure i celebrat a l’exterior del Teatre Tarragona, barrejarà dansa i reflexió amb un col·loqui posterior sobre els límits entre allò que es considera normal i el que s’etiqueta com a divergent.

El cap de setmana es tancarà diumenge, a les 18 h, amb un dels plats forts de la programació: El Monstre, producció de la Sala Trono sota la direcció de Josep Maria Miró. Es tracta d’un intens thriller psicològic que incomoda i provoca a l’espectador, plantejant preguntes incòmodes sense donar respostes. Amb un repartiment encapçalat per Àurea Márquez, Albert Pla i Joan Negrié, l’obra ofereix un treball interpretatiu de gran nivelli les entrades es poden adquirir per 20 euros.

tracking