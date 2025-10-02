Cultura
"Orgia" i "El Monstre" inauguren la temporada d’arts escèniques de Tarragona a la Sala Trono
La programació inclou més de 70 espectacles repartits per tota la ciutat
Tarragona dona aquest cap de setmana el tret de sortida a una nova i extensa temporada d’arts escèniques. Entre els mesos d’octubre i febrer de 2026, la ciutat viurà fins a 74 representacions de disciplines diverses que aniran més enllà del Teatre Tarragona, amb activitats programades també a centres cívics, espais de patrimoni històric, l’Auditori de la Diputació, l’Antiga Presó o l’Antic Ajuntament.
El punt de partida serà demà, 3 d’octubre, amb l’estrena mundial d’Orgia al Teatre Tarragona. La proposta, a càrrec de la Companyia Miquel Barcelona, arriba en col·laboració amb l’Ajuntament i el Mercat de les Flors i es presenta com un dels espectacles de dansa més destacats de la temporada. Aquesta peça explora la bellesa del plaer dels cossos a través del moviment, combinant danses contraculturals com el dancehall o el twerking amb una mirada crítica al capitalisme, l’heteronormativitat i la sexualització dels cossos. La funció tindrà lloc a les 20 h, amb entrades a 14 euros, i està especialment recomanada pel públic jove.
El dissabte arribarà J-aho! II: qui està boig, tu o jo?, una proposta de la Cía. Amaiur Luluaga en el marc del Festival Psicurt. L’espectacle, d’accés lliure i celebrat a l’exterior del Teatre Tarragona, barrejarà dansa i reflexió amb un col·loqui posterior sobre els límits entre allò que es considera normal i el que s’etiqueta com a divergent.
El cap de setmana es tancarà diumenge, a les 18 h, amb un dels plats forts de la programació: El Monstre, producció de la Sala Trono sota la direcció de Josep Maria Miró. Es tracta d’un intens thriller psicològic que incomoda i provoca a l’espectador, plantejant preguntes incòmodes sense donar respostes. Amb un repartiment encapçalat per Àurea Márquez, Albert Pla i Joan Negrié, l’obra ofereix un treball interpretatiu de gran nivelli les entrades es poden adquirir per 20 euros.