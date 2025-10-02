Societat
Mig miler de persones es concentren a Tarragona per denunciar l'assalt a la Flotilla
Amb consignes en contra al genocidi de Gaza, els manifestants han cridat a la mobilització aquest dissabte
Mig miler de persones s'han concentrat aquest dijous al vespre a la plaça de la Font de Tarragona, on han desplegat una gran bandera palestina per denunciar l'assalt a la Flotilla per part de l'exèrcit israelià. Durant l'acció, convocada per la Comunitat Palestina Àrab Unida i la Plataforma Unitària del Camp de Tarragona Solidaritat amb el Poble Palestí, s'han escoltat consignes en contra del genocidi a Gaza.
"La causa palestina és una causa humana, el poble palestí està patint un genocidi, una matança indiscriminada. Crec que com a ésser humà, deixant de banda el que és la política, hem de parar això", ha expressat Saleh Shaqadan, representant del moviment. Els concentrats s'han citat aquest dissabte a la marxa de cassoles per Palestina.