Gastronomia
No és menjar, és transmetre història
Els grans xefs de la província van reflexionar sobre el romesco i el seu paper a l’hora d’explicar el territori
Cada cop menys gent cuina a casa. Aquesta va ser una de les frases més repetides pels grans xefs de la província aplegats ahir al congrés del romesco en una ponència sobre la innovació culinària de la salsa. Davant aquesta situació generacional, els cuiners van destacar les propietats del romesco per posar-hi remei. «El romesco és l’eina per divulgar la història del nostre territori», va explicar Rafel Muria, xef del restaurant Quatre Molins. «Un dels meus objectius és intentar divulgar el meu romesco a les generacions més joves», va dir per la seva banda Òscar Lafuente, xef del restaurant La Xarxa.
Els diferents cuiners van compartir la seva forma de fer el romesco i com l’han inclòs en les seves cartes. «A les Terres de l’Ebre no s’empra tant. Però a mi és una salsa que sempre m’ha agradat. Recordo fer unes mandonguilles de tonyina amb romesco», va explicar Jeroni Castell, xef del restaurant Les Moles. «Jo els arrossos melosos els lligo amb la picada, que dona molt sabor», va dir Joan Capilla, xef del restaurant L’Algadir. «Nosaltres vam substituir la base del romesco amb curry, pensant en com ho faria algú que estigués a Bangkok. Ho utilitzem per a fer coses diferents. No soc un purista, crec que allò important és que la gent vagi als restaurants a tastar coses noves», va apuntar Rubén Campos, xef del Rincón de Diego.
Però la conversa entre els cuiners va acabar derivant en el futur del sector i la seva visió particular. «Hem començat a impulsar el que anomenem gastronomia regenerativa, on fem que el comensal surt de l’experiència al restaurant coneixent el territori i amb un missatge après», va exposar Capilla. Una opinió que Muria va compartir. «S’aprèn molt a un restaurant. És molt important inculcar aquests valors. La gent ve a gaudir i aprendre», va dir. «Es pot conèixer més d’una ciutat a un restaurant que no a un ‘free tour’», va afegir Quach. Pels cuiners, el sector gastronòmic es troba en un punt mort. «Hem de parar, pensar i mirar cap enrere. Hem de començar des de les escoles perquè és el nostre futur. El futur de la gastronomia anirà cap a on hàgim educat els nostres nens», va expressar Capilla. Els xefs, tots homes, també van obrir la porta a canviar el plantejament de les jornades gastronòmiques de cada municipi i van proposar centrar-les en el peix que més s’agafa en cada moment i donar-li sortida.