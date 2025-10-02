Equipaments
L’Ajuntament valora que el Banc d’Espanya pugui acollir un hotel
L’espai es cediria i les empreses interessades volen ampliar i construir en la part posterior, que és edificable
El govern municipal està valorant que el Banc d’Espanya pugui convertir-se en un hotel. El consistori té sobre la taula una proposta d’un gran grup hoteler que, segons ha pogut saber Diari Més, està «treballada» i «avançada». En aquesta proposta, a més, es planteja construir un edifici en la part posterior del Banc d’Espanya, que és edificable. L’objectiu seria fer-hi un equipament d’alta gamma. Des del Palau Municipal es limiten a confirmar que l’oferta del grup hoteler existeix, però que també n’han rebut d’altres. «De propostes en tenim moltes i una és hotelera, però més enllà d’això no hi ha res», manifesten fonts municipals.
Perquè una o diverses empreses privades s’instal·lin al Banc d’Espanya, edifici municipal, una de les opcions seria obrir un concurs públic i treure a licitació l’espai. Es tracta d’un model que ja es va utilitzar per al mòdul 5 de la Tabacalera. EUSES havia manifestat interès a ubicar-se a Tarragona i es va acordar licitar la concessió d’ús privatiu «per a la construcció i gestió d’un centre docent universitari i de formació professional». EUSES s’hi va presentar i se li va adjudicar la concessió per un termini de 40 anys, amb els 20 primers anys exempts del pagament d’un cànon anual de 212.300 euros.
Tots en contra menys Junts
La notícia ha aixecat polseguera entre els grups municipals. Només Junts valora la proposta positivament, mentre que ERC, ECP, PP i la consellera no adscrita, Elvira Vidal, estan en contra. El portaveu juntaire, Jordi Sendra, defensa que «sempre hem defensat la col·laboració público-privada com a model d’èxit» i que «necessitem hotels 5 estrelles per a turisme de qualitat». La portaveu d’ERC, Maria Roig, expressa, en canvi, que l’espai «ha de ser un equipament públic cívic i cultural, pensat pel centre i per tota la ciutat».
La portaveu del PP, Maria Mercè Martorell, referma que vol al Banc d’Espanya un centre d’interpretació i un punt de recepció de visitants, i alerta que Viñuales «hipoteca la ciutat». El portaveu d’ECP, Jordi Collado, valora la proposta com un anunci «precipitat, poc curós quasi forçat», es desmarca del model privat i recorda que «aquesta fòrmula per al Banc d’Espanya ja va ser descartada pel Corte Inglés en el seu moment». Per la seva banda, Elvira Vidal és clara: «el Banc d’Espanya ha de ser públic».
Des del sector, el president de l’Associació d’Hotels de la ciutat, Xavier Jornet, valora positivament la proposta de l’hotel, però alerta que «ha de complir uns mínims de qualitat» per «atraure visitants d’un nivell mitjà i alt».