Cultura
L’aigua inspira la 12a edició del Festival Internacional de Fotografia SCAN TARRAGONA
Del 10 d’octubre al 7 de desembre se celebra l’esdeveniment referent de la fotografia contemporània a la Mediterrània.
Tarragona es tornarà a convertir aquest octubre en la capital de la fotografia contemporània amb la celebració de la 12a edició del Festival Internacional de Fotografia SCAN Tarragona.
Amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona, la Diputació de Tarragona, la Generalitat de Catalunya, el Port de Tarragona i altres patrocinadors i institucions col·laboradores, el Festival durarà del 10 d’octubre al 7 de desembre. Es desplegaran més de 35 activitats i es reuniran prop d’un centenar d’artistes i professionals en una programació que s’estendrà també a Reus i Els Pallaresos.
AQUA, el fil conductor
Enguany, el festival gira al voltant del concepte AQUA, un eix temàtic que convida a reflexionar sobre la importància de l’aigua en la vida, la cultura i els ecosistemes del planeta. L’aigua és presentada no només com a element essencial per a la supervivència, sinó també com a símbol cultural i espiritual, alhora que posa el focus en els reptes globals derivats de l’escassetat, la desertificació i la crisi climàtica.
El cartell d’enguany, obra del dissenyador Pau Llop, representa els tres estats de l’aigua: líquid, sòlid i gasós, en sintonia amb el lema del festival.
El Port de Tarragona serà de nou el gran escenari del cap de setmana inaugural. El divendres 10 d’octubre, a les 19 h, s’obrirà al Tinglado 2 del Moll de Costa l’exposició central TALENT LATENT, sota el títol “Abraça totes les formes i la seva joia és confluir”. La mostra, comissariada per Diana Padrón, reunirà els projectes de deu artistes emergents nacionals i internacionals que ofereixen una mirada artística i poètica sobre l’aigua i la seva relació amb la memòria col·lectiva i els conflictes globals.
A continuació, a les 20 h, el Refugi 1 acollirà la inauguració de El despertar d’Ícar, amb propostes que exploren la Mediterrània com a espai de trobada i tensió.
Full Contact recupera el premi
Un altre dels punts destacats és la tornada del Premi al millor projecte de Full Contact, la trobada professional que es celebra al Teatret del Serrallo i que permetrà a artistes emergents establir connexions amb agents del sector. El jurat està format per figures de prestigi internacional com Lúa Ribeira (Magnum) o Alejandro Acín (Bristol Photo Festival).
Exposicions i novetats
La programació inclou també mostres com PHOTOBOOKS SCAN - Plou sobre paper mullat al Museu d’Art Modern, El cabal del riu amb Paula Artés a Mèdol, o exposicions individuals de Txema Salvans i Santi Donaire. Com a novetat, es presenta SCAN Films, una instal·lació audiovisual d’autor centrada en l’aigua.
Aquest any també es podrà gaudir de rutes fotogràfiques, tallers i presentacions de llibres repartits per diferents espais de la ciutat. La Biblioteca de Tarragona i la Pepita Ferrer acolliran les BiblioScan, mentre que centres cívics i equipaments culturals obriran les portes a tallers de creació i activitats formatives.