Economia
Un estudi de la URV examina la relació entre el consum de fruita seca, la microbiota intestinal i la funció cognitiva
La recerca ha analitzat les dades de més de 600 persones grans amb sobrepès i síndrome metabòlic
Un estudi liderat per la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat Rovira i Virgili, l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili i el CIBERobn ha examinat la relació entre el consum de fruita seca, la microbiota intestinal i la funció cognitiva. Després d'analitzar les dades de més de 600 persones grans amb sobrepès i síndrome metabòlic durant sis anys, els resultats han constatat que amb una ració setmanal d'uns 30 grams de fruita seca -de 3 a 7 racions- es mantenia millor funció cognitiva comparat amb aquells individus han ingerit menys d'una ració a la setmana. Alhora, la investigació apunta que la microbiota intestinal podria afavorir la síntesi de metabòlits. La recerca s'ha publicat a la revista científica 'Age and Ageing'.