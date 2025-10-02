Carnaval
La Disfressa d’Or tornarà a la CaixaBank Tarraco Arena el 2026
Les comparses celebren el retorn, mentre ECP critica la «manca de plans alternatius»
La Disfressa d’Or tornarà a celebrar-se a la CaixaBank Tarraco Arena. Després que l’esdeveniment hagués de desplaçar-se al recinte firal del Palau de Congressos aquest 2025, l’any vinent retornarà a la seva ubicació habitual, recuperant també el seu format d’una única sessió.
La decisió, expliquen fonts municipals, s’ha pres així perquè «és la millor opció tècnica», una opinió que comparteixen els participants. «L’any passat es va fer un esforç gegant per adaptar l’espai que tenim al recinte firal, però no és el mateix. Quant a espectacle, la Tarraco Arena és insuperable, així que estem encantats», explica Mireia Samper, presidenta de la comparsa Urban Style.
A Platinum hi estan d’acord. «Estem contents. Va ser un carnaval nostàlgic, però creiem que el format encaixa molt millor a la Tarraco Arena, amb un sol passi. Tot el públic mereix gaudir del final, i els ballarins acabaran menys esgotats», indica la responsable, Lidia Serrano.
El canvi d’escenari l’any passat no va ser una mudança voluntària, sinó que la decisió es va prendre al descobrir que l’espai habitual ja estava llogat durant la data de l’espectacle.
En un primer moment es va valorar que les comparses triessin un nou dia, però finalment es va optar per un canvi d’ubicació. La reducció d’aforament, a més, va obligar l’acte a celebrar-se en tres passis, revelant el guanyador únicament en el darrer.
Abans de triar el recinte firal es van considerar altres alternatives, com el Palau d’Esports Catalunya a l’Anella Mediterrània, que finalment va quedar descartada. Així i tot, és una opció que també es considerava per a la pròxima edició, però ha quedat, de nou, descartada.
«El projecte a l’Anella era preciós, però també era completament nou, i això suposa una sèrie de complicacions. Pel que fa a escenari, bambolines, accessos, il·luminació i capacitat, la Tarraco Arena és molt més adequada», assegura Laura Pérez, de Som i Serem.
Tanmateix, admet, la decisió els va sorprendre. «Després del que va passar l’any passat no ho esperàvem. Ens alegra tornar a casa, però alhora estem una mica preocupats. No obstant això, confiem que tot anirà bé», afirma.
Preocupacions i «plans B»
Pérez no és l’única que ha expressat inquietud per aquest retorn. Ahir el Grup Municipal d’En Comú Podem va manifestar la seva preocupació davant aquesta decisió, i el fet que «no s’hagi explicat cap alternativa per a l’edició de 2026». Així, «exigeixen a l’Ajuntament que disposi d’un pla B per evitar la situació viscuda l’any passat».
Un altre punt d’alarma que traslladen és el futur de les naus municipals on es guarden les carrosses. «A causa del nou contracte de neteja, les comparses disposaran d’un espai molt més reduït: de les 53 carrosses actuals només se’n podran emmagatzemar unes 30, amb tot just un mes de marge per fer el trasllat», diuen. Aquest escenari, alerten, «amenaça de generar greus problemes organitzatius i logístics».
Des del consistori asseguren que «s’està treballant en aquesta nova ubicació i aviat s’informarà al respecte».