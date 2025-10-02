Cultura
CaixaForum Tarragona ofereix espectacles i tallers familiars per descobrir la música i les arts
La programació comença aquest dissabte amb 'Un tros de pa' i el taller 'Veus i ritmes del món'
CaixaForum Tarragona ha programat per aquest mes d’octubre diversos espectacles i tallers familiars que conviden a descobrir la música, les arts i les tradicions d’una manera divertida i participativa. Aquestes propostes es converteixen en un espai idoni per compartir en família i viure experiències creatives.
La primera cita serà els dissabtes 4 i 11 d’octubre a les 18 h amb Un tros de pa. Aquesta proposta visual i sensitiva apropa al públic més menut el viatge del pa, des dels seus orígens fins arribar a la taula, a través de cançons, dibuixos, titelles i màgia, de la mà de la Cia. Les Pinyes, i amb música en directe de Judit M. Gené.
El mateix cap de setmana, dissabte 4 i diumenge 5 d’octubre a les 11.30 h, tindrà lloc el taller Veus i ritmes del món. A través del cant i la percussió corporal, els participants s’endinsaran en la música folklòrica de diferents cultures, treballant el ritme, la coordinació i el cant a veus, amb la creació d’un petit repertori col·lectiu.
La programació es completarà diumenge 26 d’octubre a les 11.30 h amb Contes a la vora del rock. En aquest taller, les famílies podran descobrir, a través de contes i històries, els sons i parts d’una bateria i altres instruments de percussió, experimentant amb la veu i la percussió corporal per reconèixer diferents qualitats del so.