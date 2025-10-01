CULTURA
Tarragona clou els 25 anys de Tàrraco amb activitats culturals
La programació de Tarraco25, feta per a commemorar els 25 anys de la declaració de Tàrraco Patrimoni Mundial arriba al darrer trimestre de l’any, amb una oferta variada i innovadora.
La programació de Tarraco25, que commemora els 25 anys de la declaració de Tàrraco com a Patrimoni Mundial, afronta el seu darrer trimestre amb noves propostes repartides per tota la ciutat. Sota el lema Romans al teu barri, els centres cívics es convertiran en escenaris de tallers familiars, recreacions històriques i activitats divulgatives per apropar la vida quotidiana de Roma als tarragonins i tarragonines.
El conseller de Patrimoni, Nacho García Latorre, ha presentat aquest dimecres les activitats i ha destacat que enguany “hem aconseguit obrir el patrimoni a la ciutat, des de les pedres fins a les activitats proposades” i que en aquesta recta final és el patrimoni el que “es mou i visita tots els punts de Tarragona”.
La programació de tardor s’inicia amb les Jornades sobre Tàrraco a la història de Tarragona, que es faran a l’Antiga Audiència els dies 1, 8 i 15 d’octubre. Es tracta de sessions amb un caràcter científic però també divulgatiu, que conviden a reflexionar sobre les diferents mirades històriques que ha tingut la ciutat i la influència que aquestes han tingut en la construcció del relat i l’urbanisme actual.
El cap de setmana de l’11 i 12 d’octubre la ciutat es sumarà a les Jornades Europees de Patrimoni amb portes obertes als monuments i activitats especials com el Misteri als Museus, organitzat conjuntament amb altres institucions culturals de la ciutat.
La gran novetat és, però, el projecte Romans al teu barri, que començarà diumenge 5 d’octubre. Durant tots els diumenges d’octubre i també el 2 de novembre, els centres cívics acolliran tallers familiars, visites guiades i recreacions històriques amb la participació de grups de reconstrucció, historiadors i empreses de dinamització patrimonial.
Segons García, la programació combina “la part acadèmica amb les jornades i les xerrades, i la més familiar i divulgativa amb tallers, recreacions i activitats lúdiques”. L’any de celebració clourà amb un gran cap de setmana festiu els dies 29 i 30 de novembre, que el conseller ha definit com “una gran festa major del Patrimoni”, oberta a tota la ciutadania.