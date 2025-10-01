Gastronomia
Tarragona acull el primer congrés del romesco amb la voluntat de «preservar» aquesta salsa
Montse Adan creu que l'esdeveniment servirà per «crear una simbiosi entre el territori, Tarragona i aquest plat»
Tarragona acull aquest dimecres i fins dijous el I Congrés Tècnicocultural del Romesco amb la voluntat de «preservar» aquesta salsa. Un espai de trobada i de debat que té l'objectiu de debatre l'origen d'aquest menjar i, sobretot, de difondre'l i promocionar-lo.
El xef vila-secà del restaurant Disfrutar, Eduard Xatruch, ha estat l'encarregat d'apadrinar l'esdeveniment i ha remarcat que el romesco és un «tresor» que cal «preservar». «Tots els professionals tenim el deure de fer el romesco com Déu mana, utilitzant els productes d'aquí», ha comentat. La consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, ha assenyalat que el congrés és una «oportunitat» per «crear una simbiosi entre el territori, Tarragona i aquest plat».
Restauradors, productors i diversos cuiners amb estrella Michelin del país es troben aquests dies al Palau de Fires i Congressos de Tarragona per parlar i debatre sobre una salsa, el romesco, genuïna de Tarragona, però que altres poblacions han adaptat. En dos dies, els assistents es fixaran en qüestions com ara l'origen tradicional de la salsa, el maridatge, el vessant econòmic i turístic del plat, i la innovació.
Adan ha subratllat que sovint quan es parla del romesco «no s'identifica amb Tarragona», i per això creu que un dels «reptes» del congrés és «crear aquesta simbiosi entre el territori, Tarragona i aquest plat». També ha dit que el romesco ha de servir per «projectar» la gastronomia de la ciutat «per donar empenta i visibilitat al romesco i situar Tarragona com a terra gastronòmica de primer nivell». També ha avançat que el congrés «ha vingut per quedar-se».
Un «tresor» amb producte del territori
El xef del Disfrutar ha assegurat que el congrés servirà per «compartir les vivències i la informació» al voltant d'aquesta salsa. «Cadascú al seu restaurant entén el romesco de formes lleugerament diferents», ha explicat. Xatruch ha insistit que és un plat que «ha traspassat fronteres» i per això considera que els restauradors del territori tenen el «deure» de «posar ordre». «Si sabem a on estem avui dia, serà més fàcil seguir els passos perquè el romesco continuï sent un símbol de la cuina catalana», ha reblat.
El cuiner ha destacat que el romesco és un «tresor» que cal «preservar». «Tots els professionals tenim el deure de fer el romesco com Déu mana, utilitzant els productes d'aquí. Si utilitzes un fruit sec de Turquia, ostres! Si fas un romesco a Tarragona, fes servir avellana o ametlla de Tarragona», ha reclamat. També ha insistit a fer-lo amb oli d'oliva i altres productes locals per «donar valor» a la pagesia. «Hem de fer romescos que siguin excel·lents», ha comentat.