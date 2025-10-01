Esdeveniments
El Serrallo acullirà una jornada solidària per defensar els drets de les dones a l’Índia
Sota el nom 'Petites accions, grans canvis', es tracta d'un esdeveniment lúdic i familiar que recaptarà fons per a tres ONG que promouen els drets de nenes i dones en aquest país.
La Pèrgola del Serrallo es convertirà aquest dissabte, 4 d’octubre, en l’escenari d’una jornada festiva i solidària sota el nom Petites accions, grans canvis. L’esdeveniment té com a objectiu recaptar fons per a tres ONG que treballen a l’Índia en defensa dels drets de nenes i dones: la Fundació Vicente Ferrer, El Hogar de las Niñas i New Light.
La iniciativa, impulsada per un col·lectiu de voluntaris amb el suport de Port Tarragona, combinarà gastronomia, música en directe, artesania i sensibilització social. A partir de les 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, els assistents podran gaudir d’una fideuada, una musclada i un vermut solidaris, així com de gelats a càrrec de la gelateria tarragonina Raffa Gelati. Els preus populars (2 euros per beguda i 5 euros per plat) i la venda de tiquets es destinaran íntegrament a les ONG beneficiàries, juntament amb els donatius que es podran fer durant la jornada.
L’oferta gastronòmica es complementarà amb un mercadet d’artesania amb una trentena de parades i concerts gratuïts de formacions musicals del territori com Oscárboles, The Feos Experience, Que Patatus, Gracias Antonio i Ellas Music Band, que actuaran de manera altruista.
Segons els organitzadors, Juan Andrés Rico, Manuel Castro i Roberto Arrieta, l’objectiu és “recaptar fons i conscienciar sobre la situació que viuen les dones en contextos de vulnerabilitat a l’Índia” a través d’una activitat “festiva, oberta i participativa” que mobilitzi la ciutadania tarragonina.
El director de Relacions Externes i Port-Ciutat, Joan Basora, ha subratllat el compromís del Port amb els valors de la igualtat, la solidaritat i la cooperació, i ha animat la ciutadania a “baixar al Serrallo, gaudir de les activitats i contribuir a una bona causa”.
Tres projectes a l’Índia amb un objectiu comú
La recaptació es destinarà directament a les tres entitats que treballen sobre el terreny. La Fundació Vicente Ferrer impulsa des de fa més de 50 anys l’empoderament de les dones rurals del sud de l’Índia; El Hogar de las Niñas ofereix acollida i escolarització a prop de 200 nenes a Bengala Occidental; i New Light actua a Calcuta per protegir nenes i dones del risc d’explotació sexual tot oferint-les oportunitats de futur.
Aquesta és la primera vegada que Petites accions, grans canvis es celebra a Tarragona, després de l’èxit d’anteriors edicions a Constantí. Una nova jornada tindrà lloc pròximament a Riudecanyes.