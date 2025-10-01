Successos
Un menor es recupera de les cremades que va patir al Correfoc de Santa Tecla
La ràpida actuació dels tècnics municipals i els serveis d'emergències va evitar mals majors
Un menor que va patir cremades de consideració durant el Correfoc de les festes de Santa Tecla continua recuperant-se de les lesions. Els fets van tenir lloc la nit del 24 de setembre a la Rambla Nova, quan una part de la roba de l’infant es va encendre a causa d’una espurna. La ràpida intervenció dels membres del Ball de Diables, els tècnics municipals i els serveis d’emergència va evitar mals majors. Tot i això, i per facilitar la cura de les ferides, el menor va haver de ser ingressat. La previsió és que aquesta mateixa setmana torni a casa.
Ahir mateix, la consellera de Cultura i Festes, Sandra Ramos, va visitar el menor a l’hospital per conèixer el seu estat de salut. Des de l’Ajuntament recalquen que en tot moment des del dia dels fets fins han estat en contacte amb la família i el nen.
Segons ha pogut saber Diari Més, el menor es trobava participant en el correfoc quan una espurna va provocar l’incendi d’una de les peces de roba amb les que anava vestit. Cal recordar que l’Ajuntament, tal com indica en el programa de festes, recomana l’ús de roba texana o de cotó (en cap cas sintètica), pantalons llargs i calçat cobert i la protecció d’un barret i un mocador.
Quan els membres del Ball de Diables i els tècnics municipals van veure les flames, van actuar amb rapidesa per despendre’l de la peça de roba que cremava i apagar-la. «Podria haver estat molt pitjor, però es va actuar tal com marquen els protocols», indiquen testimonis dels fets. Automàticament van intervenir els serveis d’emergència, que es van endur el menor en ambulància. Instants després, el Correfoc va continuar el seu recorregut sense més incidències.
Cal recordar que, fa dos anys, una dona va resultar ferida greu quan es va despenjar una part de la traca final i li va provocar cremades greus a la cara. Aquest cas, que es va denunciar, encara no s’ha esclarit. El consistori, però, va modificar la traca, que ja no té petards amb alta potència al final del recorregut.