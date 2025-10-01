Policial
Detingut després d'arrossegar pel terra dos turistes d'edat avançada a Tarragona per robar-los
Tres dies després i a la mateixa zona, una dona va ser víctima d’una nova estrebada violenta per part del mateix autor
Els Mossos d’Esquadra del Grup de Delinqüència Urbana i de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Tarragona van detenir aquest dilluns a aquesta ciutat un home de 21 anys, com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb violència i intimidació. Així mateix, també se li atribueixen dos delictes de lesions.
El primer dels fets va tenir lloc el passat 16 de setembre quan pels volts de les 15.30 hores, un desconegut va abordar per l’esquena dos turistes d’edat avançada i amb mobilitat reduïda al passeig de Sant Antoni de Tarragona. L’home va colpejar violentament la parella i els va fer caure i arrossegar per terra juntament amb els caminadors que utilitzaven per desplaçar-se. Després d’apropiar-se d’una cadena d’or, va fugir ràpidament del lloc.
Tres dies després, el 19 de setembre, el lladre va tornar actuar a la cruïlla dels carrers d’Eivissa i Jaume I. Al voltant de les 17.30 hores, es va apropar a una dona per darrere i va intentar sostraure-li la bossa de mà. En oposar resistència, no ho va poder aconseguir però li va acabar arrencant la cadena d’or que duia penjada al coll.
Aquest tipus de delictes violents que es cometen al carrer i que afecten sobretot les persones grans, generen inquietud i alarma social. És per això, que els mossos van iniciar ràpidament les gestions dirigides a poder identificar i localitzar l’autor d’aquest fet.
Amb la descripció facilitada de l’autor i el seu modus operandi, els investigadors van poder determinar la identitat del possible autor, un home qui acumula fins a una desena d’antecedents policials. Entre els precedents violents, destaca la violent estrebada de la qual van ser víctimes dos turistes francesos l’agost de l’any passat a Castelldefels (Baix Llobregat). També l’estrebada d’una cadena d’or a un turista britànic a Barcelona, el passat mes de febrer o el robatori a dos turistes francesos el 10 de maig d’enguany a la Rambla Nova de Tarragona.
Finalment i arran d’un dispositiu especial de recerca, el van poder detenir aquest dilluns pels volts de les 20.15 hores a la plaça dels Carros. La investigació continua oberta amb l’objectiu de detenir altres persones implicades amb els fets.
El detingut ha passat aquest matí a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.